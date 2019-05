300 gatti in casa! Assurda scoperta in appartamento

(Di lunedì 6 maggio 2019) Quando sono stati allertati da altri condomini del palazzo a causa della puzza che arrivava da quell', gli addetti del servizio di recupero animali avevano appreso che in quella casa c'erano tantissimida portare via ma nessuno si aspettava che una volta aperta la porta davanti a loro si presentasse una scena mai vista prima: in un piccolo spazio convivevano oltre 300in un degrado assoluto. È quanto accaduto a Toronto, in Canada, dove gli addetti del locale dell'ufficio recupero animali hanno scoperto quella che hanno definito come una "pericolosa situazione di accumulo seriale" di felini. L'intervento degli esperti è avvenuto sabato scorso quando, anche grazie ad alcune associazioni locali, sono stati portati via subito 70 felini in attesa di collocare anche gli altri.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...