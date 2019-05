A Milano la settima edizione di TuttoFood

Milano Food City al via - settimana dedicata a cibo solidarietà : Milano, 2 mag., askanews, - Saranno il sindaco Giuseppe Sala e l'arcivescovo Mario Delpini a dare il via domani, alle ore 17.30 presso il Refettorio Ambrosiano, alla terza edizione di Milano Food City.

Milano Food City - una settimana tra benessere e solidarietà nel segno di Leonardo da Vinci : Milano, 15 aprile 2019 - Terminata la settimana dedicata al design, a Milano arriva il Food. Con il tema leonardesco "genio e creativita'" e con un focus dedicato a uno stile di vita sano, ma anche ...

Healthytude : dal 16 al 23 giugno a Milano la prima settimana dedicata alla salute : Dal 16 al 23 giugno Milano si trasforma nella capitale del benessere grazie a Healthytude, health week dedicata al benessere a 360 gradi. salute, alimentazione, sport e tempo libero, ma anche prevenzione, nutrizione, lifestyle e le ultime novità hi-tech al servizio delle persone saranno i temi al centro di un ricco programma di eventi che animerà l’Innovation Design District di Porta Nuova, trasformato per l’occasione in polo del benessere. ...

Settimana d’arte a Milano : È tutto pronto in città per la Settimana più artistica dell’anno dall’1 al 7 aprile. L’occasione è la fiera miart (dal 5 al 7 aprile, padiglione 3 di fieraMilanocity) frequentata da artisti, curatori, critici, appassionati, fashionisti, advisor, e soprattutto da collezionisti esperti e alle prime armi che arrivano a Milano da ogni parte del mondo. Con la direzione di Alessandro Rabottini, la manifestazione presenta 186 gallerie provenienti da ...

Olimpiadi invernali 2026 - Milano e Cortina la prossima settimana si giocano tutto : A meno di tre mesi dal voto che assegnerà i Giochi olimpici e Paralimpici invernali del 2026 - nel pomeriggio del 24 giugno a Losanna - la candidatura italiana di Milano-Cortina d'Ampezzo si trova sotto esame della Commissione di Valutazione del Comitato Olimpico Internazionale. La stessa commissione alcune settimane fa aveva eseguito lo stesso sopralluogo in Svezia per Stoccolma-Aare, la candidatura opposta a quella dell'Italia. Tutte le ...

Milano. Fine settimana in tour per la Fanfara Congedati della Tridentina : Weekend in tour nelle piazze di Milano per gli Alpini della “Fanfara Congedati della Tridentina”. Oggi, sabato 30 marzo, saranno

Lotta ai tumori - la settimana della prevenzione a Milano. VIDEO : Lotta ai tumori, la settimana della prevenzione a Milano. VIDEO Fino al 24 marzo la Lilt promuove visite di controllo gratuite e indicazioni per una corretta alimentazione Parole chiave: tumore lilt ...

Lotta ai tumori - la settimana della prevenzione a Milano. VIDEO - : Fino al 24 marzo la Lilt promuove visite di controllo gratuite e indicazioni per una corretta alimentazione

Milano. Dall’1 al 7 aprile la settimana dedicata all’arte moderna e contemporanea : Anche quest’anno il Comune di Milano|Cultura accompagna miart – la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera

Non solo settimane della moda : a Milano la prima «pet week» : ... come spiegano Arianna Dudine, direttrice dell'evento, e Roberta Guaineri, assessore al Turismo, sport e qualità della vita del Comune di Milano. «Tutto nasce da un sogno, che in parte è già realtà: ...