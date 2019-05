Serena Rutelli lettera Barbara d’Urso | “E’ di suo fratello!”

Lettera a Serena Rutelli/ Il fratello : 'Vorrei incontrarla' - Domenica Live - : Una nuova Lettera per Serena Rutelli a Domenica Live. Questa volta però a scrivere alla concorrente del Grande fratello 2019 non è la madre biologica, ma...

Grande Fratello - Serena Rutelli : arriva per lei una nuova lettera choc : Domani, lunedì 6 maggio, in prima serata su Canale 5, quinto appuntamento con Grande Fratello, il reality prodotto da Endemol Shine Italy condotto da Barbara d’Urso. In studio anche gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Dopo la lettera della madre biologica, Serena, figlia adottiva d

Barbara d’Urso - piovono critiche per il caso Serena Rutelli : “Lascia perplessi” : Grande Fratello, Serena Rutelli riceve una lettera dalla sua madre biologica: i commenti Serena Rutelli ha ricevuto e letto la lettera della sua madre biologica nella puntata del Grande Fratello 2019 di lunedì scorso. Il momento è stato molto emozionante e toccante, la storia di Serena Rutelli ha colpito il pubblico. Anche su Twitter gli […] L'articolo Barbara d’Urso, piovono critiche per il caso Serena Rutelli: “Lascia ...

Serena Rutelli ci ripensa : “Sono curiosa” - l’avvertimento di Martina la spaventa : Grande Fratello 2019, Serena Rutelli continua a pensare alla mamma biologica Al Grande Fratello si continua a parlare della madre biologica di Serena Rutelli e la concorrente non sembra più essere sicura come lo è stata in diretta: atteggiamento comprensibile, quello di ripensarci e ripensarci, perché è normale in una situazione del genere anche avere solo […] L'articolo Serena Rutelli ci ripensa: “Sono curiosa”, ...

Grande Fratello 16 - Serena Rutelli pensa alla lettera della madre biologica : Serena Rutelli è rimasta turbata dalla puntata del serale del Grande Fratello, con la lettera della madre biologica che le ha scritto. Il giorno scorso, ha dichiarato:Quando ho vissuto con lei, io questi fratelli non li ho mai visti. Fa un effetto strano sapere che ho altri fratelli... E come li ha fatti... Sono curiosa di sapere come li ha fatti.prosegui la letturaGrande Fratello 16, Serena Rutelli pensa alla lettera della madre ...

Barbara Palombelli : "Ho litigato con Rutelli per mandare Serena al Gf" : La partecipazione di Serena al Grande Fratello 16 è stata motivo di discordia in casa Rutelli: a raccontarlo è stata Barbara Palombelli , ospite dell'ultima puntata del Maurizio Costanzo Show. " Io ...

Serena Rutelli umilia la madre biologica : "Vederla mi dà fastidio..." : Serena Rutelli, concorrente del Grande Fratello 16, è tornata a parlare della madre biologica che le ha scritto una lettera esprimendo il desiderio di rivederla. La 29enne romana ha rifiutato l'...

Serena Rutelli umilia la madre biologica : 'Vederla mi dà fastidio...' : Serena Rutelli, concorrente del Grande Fratello 16, è tornata a parlare della madre biologica che le ha scritto una lettera esprimendo il desiderio di rivederla. La 29enne romana ha rifiutato l'...

Barbara Palombelli confessa : 'Serena al Gf? Rutelli era contrario - siamo stati aiutati dallo psichiatra' : Barbara Palombelli è stata ospite nell'ultima puntata del Maurizio Costanzo Show. La conduttrice di Forum ha parlato della partecipazione di sua figlia Serena al Grande Fratello 16,...

Barbara Palombelli rivela : “Serena al Grande Fratello? Francesco Rutelli era contrario - ci ha aiutati uno psichiatra” : “Mio marito Francesco Rutelli era contrario alla partecipazione di Serena al Grande Fratello”. A rivelarlo è Barbara Palombelli al Maurizio Costanzo Show, dove è stata ospite giovedì sera. La conduttrice di Forum ha parlato della partecipazione di sua figlia adottiva Serena al reality condotto da Barbara D’Urso spiegando che all’inizio nemmeno lei era entusiasta della cosa ma poi, vedendo la convinzione della ragazza e quanto questo ...

Barbara Palombelli al MCS : 'Rutelli non voleva che Serena andasse al Gf' : Ieri, giovedì 2 maggio è andata in onda l'ultima puntata del Maurizio Costanzo Show e tra gli ospiti presenti, c'era anche Barbara Palombelli. Nel corso della diretta, il conduttore ha chiesto alla giornalista il suo parere sulla partecipazione della figlia Serena al Grande Fratello 16. La donna ha dichiarato che era d'accordo con la scelta di Serena al contrario di suo marito Francesco Rutelli. Però, alla fine, quest'ultimo ha ceduto grazie ...

Barbara Palombelli : Serena al Gf? “Rutelli contrario - aiutati dallo psichiatra” : Barbara Palombelli commenta la partecipazione della figlia Serena al Gf: lei e il marito erano contrari (ma poi qualcosa è cambiato) Tra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show, stasera, c’era anche Barbara Palombelli. Alla conduttrice, durante la trasmissione, è stato chiesto di commentare la partecipazione della figlia Serena Rutelli al Grande Fratello 16. Lei e […] L'articolo Barbara Palombelli: Serena al Gf? “Rutelli ...

Serena Rutelli madre biologica : crollo emotivo al Gf 2019 - cambiamenti in arrivo : Gf 2019, Serena Rutelli e la madre biologica: la concorrente pensierosa Continua a far parlare di sé Serena Rutelli, non per volontà sua, chiaramente, visto che il ritorno della madre biologica è stato uno dei momenti più significativi dell’ultima diretta e sarà senz’altro un argomento che Barbara d’Urso riprenderà nella prossima puntata; Serena aveva deciso […] L'articolo Serena Rutelli madre biologica: crollo emotivo al ...

Serena Rutelli - particolari traumatici sul padre biologico : 'Era un violento' : La figlia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli è un'attuale concorrente del Grande Fratello 16. L'estetista romana, prima di entrare nella casa più spiata d'Italia, ha raccontato il suo drammatico passato legato all'abbandono dei genitori biologici. Durante la quarta puntata del reality di Canale 5, Barbara D'Urso ha riferito alla gieffina di essere stata contattata dalla madre biologica di Serena e di avere una lettera per lei. Dopo un ...