Ramadan | cosa succede nel mese del digiuno dei musulmani

(Di domenica 5 maggio 2019)è il nome del nonodell’anno lunare musulmano. È ilcomunemente identificato come quello del, ma la definizione è riduttiva. Quest’anno inizia domenica 5 maggio, con la Luna nuova, per oltre 2 milioni e mezzo diin Italia, il 4% della popolazione, e per oltre un miliardo e mezzo nel mondo.LA PRESCRIZIONE Una prescrizione coranica, spiega l’enciclopedia Treccani, stabilisce che in questo, nel quale avvenne la prima rivelazione a Maometto del Corano «come guida per gli uomini di retta direzione e salvezza», idebbano quotidianamente osservare, dall’aurora al tramonto, l’astinenza totale da cibi e bevande e dai rapporti sessuali, cui si è poi aggiunto anche il divieto di fumare. Al tramonto ilviene interrotto con un dattero o un bicchiere d’acqua. Poi segue il pasto serale che si chiama iftar.PREGHIERA ED ...

