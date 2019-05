Proposta di matrimonio incredibile | percorre 7 mila chilometri affinchè il gps tracci la

baritalianews

(Di domenica 5 maggio 2019)Yasushi Takahashi ha scelto un modo decisamente insolito per chiedere alla sua bella di sposarlo: ha passato 6 mesi in viaggio per il Giappone, e al termine del suo viaggio ilato GPS del suo percorso scandiva la frase “Marry Me”, sposami, con tanto di cuore trafitto da una freccia.Il tutto è iniziato nel 2008, quando Yassan (questo il soprannome con cui è conosciuto il ragazzo) ha lasciato il lavoro e ha iniziato il suo viaggio per il Giappone: da un lato voleva conoscere meglio il suo paese, dall’altro voleva mandare un messaggio personale per la sua fidanzata. La storia è tornata alla ribalta grazie ad un recente documentario che ha raccontato il viaggio del ragazzo.Yassan ha percorso oltre 7.000 km, in gran parte a piedi, e talvolta in auto, bicicletta o traghetto. Tutto il percorso è stato accuratamente studiato perare la scritta, ma allo stesso tempo ...

