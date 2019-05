Maltempo | maggio come in inverno | pioggia e freddo sull' Italia LIVE

Maltempo - l’Uragano Artico flagella l’Italia : Domenica 5 Maggio con freddo - neve e forte vento [FOTO e VIDEO] : Fa freddo e infuria il Maltempo come in pieno inverno stamattina – Domenica 5 Maggio – al Nord Italia e in Toscana, dov’è arrivato l’Uragano Artico ampiamente annunciato nei giorni scorsi, mentre abbiamo temperature ancora miti sulle Regioni Adriatiche con +17°C a Rimini, +18°C a Pescara, +20°C a Bari, Lecce e Termoli. L’aria fredda proveniente dal Circolo Polare Artico ha però raggiunto il Nord, dove in pieno ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : primo weekend di Maggio di Maltempo sull’Italia con il ritorno di freddo e neve : Si prospetta un primo weekend di Maggio caratterizzato dal maltempo e dal ritorno di condizioni tipiche dell’inverno con freddo e neve a causa di una rara irruzione artica di inizio Maggio che si spinge fino al sud del Mediterraneo. Il maltempo inizierà a farsi sentire sabato 4 Maggio con piogge e temporali da Nord a Sud, che continueranno anche domenica 5 Maggio, quando ci saranno anche nevicate a bassa quota. Atteso un sensibile calo delle ...

Meteo - Maltempo nei primi giorni di maggio. Nel weekend atteso crollo termico : Attesi forti piogge, temporali e anche il ritorno della neve nel primo weekend del mese di maggio. Gli esperti Meteo annunciano anche un crollo delle temperature: al Centro-Nord si registreranno valori compresi fra i 7-9 gradi, valori abbastanza rigidi anche nelle regioni meridionali dell’Italia. Nei prossimi giorni un suo graduale movimento a latitudini più meridionali innescherà la discesa di venti gelidi verso l’Europa centrale e poi anche ...

Primo maggio con il Maltempo : in Campania è allerta meteo fino alle 20 : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato l'avviso di criticità meteo con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo dalle 13 alle 20 di oggi sulle zone 2, Alto Volturno e ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : dal 2 Maggio Maltempo al Nord - in estensione al resto del Paese nel weekend del 4-5 : Si prospetta un inizio di Maggio di freddo e maltempo sull’Italia, dopo una Festa dei lavoratori che sarà caratterizzata da piogge e temporali al Centro-Sud. Il maltempo più intenso è atteso soprattutto nel weekend, quando interesserà quasi tutto il Paese. Domenica 5 Maggio, infatti, avremo un’intensa fiondata fredda proveniente dalla Penisola Scandinava, con forte maltempo e temperature in picchiata in tutt’Italia e neve anche a quote ...

Festa del Lavoro - 1° maggio : “1 su 10 indeciso sulla meta per l’incognita Maltempo” : Più di un italiano su dieci (13%) è indeciso su come trascorrere il 1 maggio sul quale pesa l’incognita del maltempo. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia chele incertezze del meteo spingono un numero elevato di italiani a scelte la last minute. Un elemento che – sottolinea la Coldiretti – è particolarmente importante per i ponti di primavera che come tradizione vengono festeggiati soprattutto all’aria ...

Maltempo e freddo : a Bologna riscaldamenti accesi fino al 6 maggio : Il Comune di Bologna ha annunciato una proroga per l’accensione dei riscaldamenti fino al 6 maggio: “A fronte delle numerose richieste arrivate all’amministrazione da parte di cittadini che lamentano disagio nelle ore più fredde della giornata, e considerato che l’obiettivo primario è tutelare la salute delle fasce più deboli e cioè bambini, anziani e persone in condizioni precarie di salute, il sindaco Virginio Merola ha ...

Previsioni Meteo Maggio - clamorosa rottura fredda da Domenica 5 : tornano freddo - neve e forte Maltempo : Previsioni Meteo Maggio – Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli Meteorologici confermano la tendenza già illustrata su MeteoWeb nelle scorse ore: Domenica 5 Maggio una clamorosa rottura stagionale interromperà bruscamente una Primavera già particolarmente tribolata, riportando condizioni del tempo prettamente invernali in tutt’Italia con freddo, neve a bassa quota e forte maltempo. Se già oggi abbiamo freddo e maltempo su ...

Previsioni Meteo : verso il 1° Maggio con Maltempo - forti temporali e spiccata instabilità [MAPPE] : Previsioni Meteo – Dopo l’ondata di scirocco che ha caratterizzato le festività pasquali fino al Ponte del 25 Aprile, interrotta soltanto oggi dalla rinfrescata di maestrale in atto nel weekend, ci apprestiamo all’inizio del mese di Maggio con prospettive Meteorologiche particolarmente instabili, all’insegna della più spiccata variabilità. Tra il fine settimana e il 1° Maggio, infatti, avremo ancora piogge e temporali su ...

Meteo : vortice depressionario sul nord Africa. Ancora Maltempo sulle isole maggiori - bello altrove! : Il vortice di bassa pressione sviluppatosi ben 2 giorni fa sul nord Africa continua a stazionare in loco, tra Tunisia e Canale di Sicilia, dove causa maltempo a tratti molto incisivo. I fenomeni più...