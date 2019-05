L’avvistamento di un fantasma di epoca vittoriana diventa virale

informati24

(Di domenica 5 maggio 2019) L’avvistamento di undiUn avvistamento di fantasmi al Massachusetts Market Basket ha suscitato scalpore mentre i clienti osservano lo spettro dell’eranella corsia dei surgelati. Il negozio di alimentari di Wilmington è stato attratto dai riflettori questo mese, dopo che uno dei suoi dipendenti ha pubblicato il suo avvistamento di fantasmi in un gruppo locale di Facebook. hristiana Bush, che lavora nel reparto panetteria del negozio, afferma di aver visto una donna anziana in camicia da notte e berretto da capelli in stile vittoriano in piedi nel corridoio di cibo congelato. Bush guardò in basso e quando tornò a guardare, disse che la donna era scomparsa. “Sembrava un po ‘malinconica e un po’ arrabbiata. Quindi era una specie di senso inquietante, ma era qualcosa “, ha detto Bush lunedì. Cercò su e ...