Gp Spagna | vince Marquez e tripletta spagnola

Ordine d’arrivo MotoGP - risultato e classifica GP Spagna 2019 : vince Marquez su Rins e Vinales - 4°Dovizioso - 5°Petrucci - 6°Rossi : Marc Marquez (Honda) ha vinto il Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP. Il campione del mondo in carica non ha lasciato scampo ai rivali, conducendo la gara di casa sin dal primo metro. Alle sue spalle un solidissimo Alex Rins (Suzuki) che precede Maverick Vinales (Yamaha) per una splendida tripletta spagnola. Quarta e quinta posizione per le Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, mentre è sesto Valentino Rossi (Yamaha) che risale dalla ...

Moto2 - GP Spagna 2019 : risultato e classifica. Lorenzo Baldassarri vince ancora e allunga nel Mondiale! Marini 8° - Bulega 9° : Lorenzo Baldassarri trionfa anche a Jerez de la Frontera e va in fuga nel Mondiale di Moto2 grazie al terzo successo stagionale su quattro gare disputate. Il marchigiano del Team Flexbox HP 40 ha bissato la vittoria della passata edizione con una condotta di gara esemplare, rimediando ad un inizio di fine settimana travagliato con grande carattere e consapevolezza nei propri mezzi. Il nostro portacolori ha regolato di 0.359 lo spagnolo Jorge ...

VIDEO Jorge Lorenzo MotoGP - GP Spagna 2019 : “Non sono stato fortunato - voglio lottare per vincere!” : 45 punti contro 7 punti, un primo e un secondo posto contro zero: il bilancio è questo tra i due alfieri della Repsol Honda Marc Marquez e Jorge Lorenzo alla vigilia del GP di Spagna a Jerez de la Frontera, quarto round del Mondiale 2019 di MotoGP. Il campione del mondo, per il momento, ha imposto la sua legge e al maiorchino non resta che rimboccarsi le maniche. Di sicuro i guai fisici dell’ultimo periodo hanno condizionato e stanno ...

Tentazione respinta - la clamorosa ammissione di Del Bosque : “provammo a convincere Messi a giocare per la Spagna” : L’ex ct delle Furie Rosse ha rivelato come la Federazione spagnola provò in passato a convincere Messi a giocare per la Roja Lionel Messi avrebbe potuto giocare con la Spagna, se solo avesse accettato la corte serrata messa in atto da Vicente Del Bosque e dalla Federazione iberica. LaPresse/Fabio Ferrari A rivelarlo è proprio l’ex ct campione del mondo nel 2010 che, intervenuto ai microfoni di una radio argentina, ha rivelato ...

Del Bosque : 'Ho fatto di tutto per convincere Messi a giocare con la Spagna' : Lionel Messi ha steso il Liverpool con una doppietta, ipotecando per il Barcellona la qualificazione alla finale di Champions League. L'argentino ha incantato tutti gli appassionati con la splendida ...

Il «miracolo» di Sanchez : così in Spagna la sinistra vince e governa : Per affrontare le difficoltà che lo attendono nelle prossime settimane, Sanchez parte però, dopo il voto di ieri, da una innegabile, e insperata almeno in queste dimensioni, posizione di forza. La destra spagnola si è divisa in tre e in tre si sono spartiti i seggi. Il politologo Luis Arroyo: «Sanchez ha convinto la gente a votare facendo capire che il risultato di queste elezioni sarebbe stato determinante per il futuro del Paese»... ...

Il «miracolo» di Sanchez : così in Spagna ha vinto la sinistra vince e governa : Per affrontare le difficoltà che lo attendono nelle prossime settimane, Sanchez parte però, dopo il voto di ieri, da una innegabile, e insperata almeno in queste dimensioni, posizione di forza. La destra spagnola si è divisa in tre e in tre si sono spartiti i seggi. Il politologo Luis Arroyo: «Sanchez ha convinto la gente a votare facendo capire che il risultato di queste elezioni sarebbe stato determinante per il futuro del Paese»... ...

Spagna - vince Sanchez ma la maggioranza non c'è : il rebus alleati : Pedro Sanchez, chiaro vincitore delle elezioni spagnole e primo ministro socialista, avrà bisogno di alleati per poter governare. Il suo partito, il Psoe, ha ottenuto 123 seggi alle elezioni...

Elezioni Spagna : la sinistra vince - ultradestra in Parlamento. Rebus maggioranza - ecco le possibili alleanze : Il partito socialista spagnolo di Pedro Sanchez vince le Elezioni politiche, ma inizia il Rebus delle alleanze, perché i 123 seggi conquistati con il il 28,7% dei voti non bastano al premier uscente per governare. E non bastano neanche i 42 seggi dell'alleato Podemos. Sicuramente per governare Sanchez avrà bisogno anche del sostegno degli indipendentisti catalani e dei baschi. Seconda notizia della giornata elettorale spagnola, oltre alla tenuta ...

Elezioni Spagna : vince il PSOE. Si va verso governo di sinistra : Elezioni Spagna: vince il PSOE. Si va verso governo di sinistra Elezioni Spagna LIVE: il minuto a minuto 29 APRILE 10:55 Dopo le dichiarazioni di rito dei candidati alla presidenza, la strada più facilmente percorribile sembra quella di un governo di sinistra a guida PSOE con la possibilità, più o meno concreta, di un esecutivo congiunto con Unidas Podemos. ERC (15 deputati) e Bildu (7) hanno dichiarato di essere disposti ad avallare ...

Chi vince e chi no nelle elezioni in Spagna. La lettura del voto nei quotidiani italiani : ... similitudini o con il gioco degli opposti, fa osservare il Corriere, 'Sánchez rivendica un 'trionfo storico del partido socialista obrero espanol': mentre la sinistra crolla in tutto il mondo - Lula ...

Elezioni in Spagna - vince il Partito Socialista ma non ha la maggioranza per formare il governo : Dopo undici anni il Partito Socialista torna a vincere le Elezioni politiche spagnole. Il premier uscente Pedro Sanchez ha ottenuto quindi il mandato popolare per governare anche se - numeri alla mano - dovrà stringere non poche alleanza per conquistare i seggi necessari per avere la maggioranza assoluta in Parlamento.Continua a leggere

In Spagna vince Sánchez : L’ex premier spagnolo e leader del Partito socialista, Pedro Sánchez, è il vincitore delle elezioni generali di stanotte in Spagna. Il suo PSOE è la prima forza politica del paese, e la coalizione di sinistra composta dai socialisti e da Podemos (denominazione elettorale: Unidas Podemos) è di molti

Elezioni Spagna 2019 : ultimi sondaggi elettorali. Ecco chi vincerà : Elezioni Spagna 2019: ultimi sondaggi elettorali. Ecco chi vincerà La Spagna è chiamata a votare per una tornata anticipata di Politiche domenica prossima 28 aprile 2019. Gli ultimi sondaggi provenienti dal paese iberico riferiscono di un buon stato di salute del partito socialista che, però, molto probabilmente sarà costretto a lunghe trattative in chiave formazione del governo. Elezioni Spagna 2019: cosa dicono gli ultimi ...