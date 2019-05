Fedriga e Zaia | la rivolta Lega sul caso Siri | Sarebbe vomitevole | una bomba

liberoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2019) Laribolle di rabbia. Il siluramento del sottosegretario Armandoa firma Conte-M5s, il no del premier alla flat tax, l'offensivo rallentamento tattico alle autonomie, rinviate dopo le europee per non favorire il Carroccio. Troppo da sopportare per i parlamentari e i governatori leghisti. M