Europee - Berlusconi : "Ho avuto paura. Ma devo restare in campo" : ... il disegno egemonico della Cina", ha sottolineato l'ex premier, secondo cui "Forza Italia è l'unico presidio del pensiero, della cultura, della politica liberale e dei valori dell'Occidente in ...

Silvio Berlusconi - dentro Forza Italia sondaggi agghiaccianti : 'Alle Europee poco sopra il 5%' - fine di tutto : Il malore di Silvio Berlusconi ha mandato nel panico Forza Italia e i dirigenti più vicini al Cav. Che sanno benissimo come con un leader a mezzo servizio per motivi, seri, di salute non si possa ...

Silvio Berlusconi - dentro Forza Italia sondaggi agghiaccianti : "Alle Europee poco sopra il 5%" - fine di tutto : Il malore di Silvio Berlusconi ha mandato nel panico Forza Italia e i dirigenti più vicini al Cav. Che sanno benissimo come con un leader a mezzo servizio per motivi (seri) di salute non si possa sperare nel miracolo. Per fare bene il 26 maggio alle elezioni europee serve un Berlusconi in formissima

Berlusconi operato - i medici : «Sta bene. In campo per le Europee? Lo deciderà lui» : Notte tranquilla per il leader di Forza Italia dopo l’intervento per un’occlusione intestinale. Zangrillo: «Fosse per me gli direi “stai a casa”, ma tornerà presto in campo»

Berlusconi operato - i medici : «Sta bene. In campo per le Europee? Lo deciderà lui» : Notte tranquilla per il leader di Forza Italia dopo l’intervento per un’occlusione intestinale. Zangrillo: «Fosse per me gli direi “stai a casa”, ma tornerà presto in campo»

Berlusconi operato - i medici : «Sta bene. In campo per le Europee? Deciderà lui» : Notte tranquilla per il leader di Forza Italia dopo l’intervento per un’occlusione intestinale. Zangrillo: «Fosse per me gli direi “stai a casa”, ma tornerà presto in campo»

Intervento chirurgico per Silvio Berlusconi al San Raffaele di Milano. Per lui saltata la presentazione dei candidati di FI alle Europee : PRIMAPRESS, - MILANO - Silvio Berlusconi è stato sottoposto a un Intervento al San Raffaele per occlusione intestinale. E' quanto si legge in una nota: "Nella notte del 29 aprile - si precisa - ha ...

Berlusconi sentenzia il Movimento 5 Stelle : “Se alle Europee andranno sotto il 20% - il governo cadrà” : Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia prepara le europee e sentenzia il Movimento 5 Stelle “Se alle prossime elezioni europee Forza Italia riuscirà a fare buon risultato e i 5 Stelle, come sembra, scenderanno sotto il 20% certamente sarà uno sfratto per il governo attuale e si potrà avere un nuovo esecutivo o con nuove consultazioni all’interno dello stesso Parlamento o con … Continue reading Berlusconi sentenzia il Movimento 5 Stelle: ...

Elezioni Europee - Silvio Berlusconi : “Se i 5 Stelle scendono sotto il 20% è sfratto al governo” : L'ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha commentato il possibile esito delle prossime Elezioni europee di fine maggio: "Se Forza Italia riuscirà a fare un buon risultato e i 5 Stelle scenderanno sotto il 20%, certamente sarà uno sfratto per il governo attuale e si potrà avere un nuovo esecutivo".Continua a leggere

Berlusconi : "Se il M5s va sotto il 20% alle Europee sarà l'avviso di sfratto al governo" : 'Le elezioni sono importanti per l'Europa, ma anche per l'Italia' . Silvio Berlusconi lo mette subito in chiaro e dai microfoni di Mattino Cinque su Canale 5 lancia un messaggio netto al governo ...

Europee : Gallo - Sicilia voti compatta per FI e Berlusconi : Palermo, 27 apr. (AdnKronos) - Un appello alla provincia di Agrigento e a tutta la Sicilia, "affinché, in occasione del voto del 26 maggio per le Europee, i colleghi deputati, amministratori, forze economiche e sociali, e tutti i cittadini votino compatti per Forza Italia e per il capolista nella ci

Europee - Berlusconi : "Dal governo stagione di odio e risse - Italia a rischio" : In una lettera, il leader di Forza Italia punta il dito contro "politiche economiche miopi e inconcludenti che mettono a rischio il ruolo del nostro Paese in Europa"

Silvio Berlusconi - il candidato di Forza Italia che lo può fregare alle Europee : Aldo Patriciello : Povero Silvio Berlusconi, al centro di mille sventure. Liti e veleni in Forza Italia, critiche contro di lui che piovono da più parti (Giovanni Toti), pesantissime defezioni (Elisabetta Gardini). E ora spunta anche il candidato che rischia grossissimo di superarlo. Di prendere più voti di lui alle e

Silvio Berlusconi - zampata nelle liste di Forza Italia alle Europee : chi piazza all'ultimo secondo : Presentate le liste di Forza Italia per le elezioni Europee: dopo le accuse di tentato "golpe" ai danni di Silvio Berlusconi e la bagarre che ne è seguita, Mara Carfagna risulta fuori dai giochi. Il Cavaliere sarà capolista in tutte le circoscrizioni, in una di queste con Lara Comi. Ma nelle liste a