Dopo lo scudetto | Ronaldo vuole il titolo di bomber | solo Charles ci riuscì al primo colpo

Dopo lo scudetto - anche la Coppa Italia : Juventus Women pigliatutto : Una doppietta è riuscita quest'anno in casa Juve, l'hanno fatta le ragazze di Rita Guarino, tricolori e vincitrici della Coppa Italia. Hanno battuto di nuovo la Fiorentina, un remake del duello ...

Juventus - primo allenamento Dopo lo scudetto : sorrisi al JTC - torna Chiellini : primo allenamento da Campioni d'Italia, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per preparare la sfida di San Siro contro l'Inter, in programma sabato sera alle 20:30. Tra sorrisi e lavoro, una ...

Pallavolo - Saugella Monza si batte ma in finale scudetto ci va l'Imoco Conegliano : i commenti Dopo gara-3 : Si è chiusa con un set strappato alle campionesse d'Italia in carica dell'Imoco Conegliano, sul loro campo, la stagione migliore di sempre della Saugella Monza. Le venete hanno vinto anche gara 3 ...

Juve - Dopo lo scudetto c'è il calciomercato : tutti gli obiettivi : PARATICI: 'DYBALA RESTA' Juventus 2012-2019, com'è cambiato il mondo? UN ALTRO CENTRALE - La difesa ha bisogno di un altro specialista, il guerriero Chiellini ne ha ancora di benzina, ma non può ...

Tutta la rabbia di Allegri e lo sfogo Dopo lo scudetto : "Se sei un c..." : Massimiliano Allegri ha terminato la sua corsa all'ottavo scudetto. Il tecnico della Juve più di una volta negli ultimi giorni è stato messo in discussione dopo la cocente eliminazione in Champions League. Il mister bianconero rinvednica i suoi risultati e così subito dopo l'ottavo scudetto consecutivo della Juve ha deciso di sfogarsi e di respingere in modo chiaro le critiche: "Ognuno ha i propri metodi di lavoro ma, se raggiunge gli obiettivi, ...

Georgina Rodriguez orgogliosa di Cristiano Ronaldo : il post social Dopo la vittoria dell’8° Scudetto consecutivo della Juventus : Georgina Rodriguez affida ai social i complimenti per il suo Cristiano Ronaldo ed il suo primo Scudetto in bianconero La Juventus è campione d’Italia: grande festa ieri allo Stadium per l’ottavo Scudetto consecutivo conquistato dai bianconeri. Giornata speciale per Cristiano Ronaldo, al suo primo Tricolore: nonostante la delusione per l’eliminazione dalla Champions League, l’attaccante portoghese ha manifestato ...

Juve batte Fiorentina e conquista ottavo scudetto di fila. Allegri - ora evitare black-out Dopo imprevisti : La Juventus in casa non fallisce: batte la Fiorentina 2-1 e conquista con largo anticipo il suo ottavo scudetto consecutivo. Dura meno di un tempo il timore di dover rimandare ancora l'appuntamento con la vittoria. Sotto di un gol dopo 6 minuti i bianconeri trovano il pareggio al 37', che gia' assicurerebbe il traguardo, e il gol della vittoria su autorete all'avvio di ripresa. Via libera quindi ai festeggiamenti, doppi visto che anche la ...

Juve : Dopo lo scudetto - il rinnovo di Allegri : Secondo la Gazzetta dello Sport , il primo obiettivo del presidente Agnelli è il rinnovo del proprio tecnico, entro qualche settimana Allegri si troverà con la dirigenza per capire le possibilità ...

Volley - Semifinali Scudetto : gara-1. Perugia sfida Modena Dopo la rissa - Trento-Civitanova big match da urlo : Ci aspetta una serata di fuoco, incominciano le Semifinali dei playoff Scudetto di Volley maschile e riparte la caccia verso il tricolore. Le due serie, entrambe al meglio delle cinque partite, si apriranno sul campo delle due squadre meglio piazzate al termine della regular season e curiosamente sono state le uniche costrette a giocare la bella dei quarti di finale. Perugia-Modena (ore 20.30): I Block Devils tornano in campo dopo il ...