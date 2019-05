Dopo le dimissioni di Raimo | rinunciano al Salone del Libro Wu Ming e Ginzburg

Russiagate - i Dem chiedono dimissioni attorney general Barr Dopo testimonianza al Senato : “Volutamente ingannevole” : William Barr sempre più sotto attacco. I Democratici chiedono le dimissioni dell’attorney general dopo la sua testimonianza – esitante e piena di contraddizioni – al Senato. Barr peraltro ha annunciato che non si presenterà davanti alla Commissione giustizia della Camera, controllata dai Democratici, che voleva a sua volta interrogarlo nelle prossime ore. È quindi possibile che ora proprio la Camera emetta un sub poena, un mandato di ...

Siri salvo Dopo l incontro con il premier. Sulle sue dimissioni Conte rinvia 'Pazientare - il governo deciderà' : A prescindere dalla questione penale e giuridica che è tutta da leggere, vedere e dimostrare, cosa che non spetta alla politica ma al potere giudiziario, io credo che un dato sia certo: il ...

Movimento ‘Bye bye Raggi’ : idea nata Dopo chiusura metro Repubblica - chiediamo dimissioni : Roma – Il Movimento ‘Bye bye Raggi’ “nasce dall’incredibile caso della stazione della metro Repubblica. Tra l’altro l’11 maggio, il giorno della manifestazione, sara’ il duecentesimo giorno di chiusura della stazione. Noi naturalmente speriamo per i commercianti della zona e per tutta la citta’ che quando faremo il sit-in la metro abbia riaperto, ma ci sembra che siamo ancora in alto mare. Il ...

Milano : Iacontini nominata commissario Dopo dimissioni sindaco Corsico : Milano, 26 apr. (AdnKronos) - Le dimissioni del sindaco del Comune di Corsico Filippo Errante, presentate in data 5 aprile 2019, e la mancata approvazione del bilancio, entro i termini di legge, da parte del consiglio comunale comportano, ai sensi dell’articolo 141 comma 1 del decreto legislativo 18

Pregiudizio su arbitri - passo indietro di Maradona Dopo le minacce di dimissioni dai Dorados : Il “Pibe de oro” Diego Armando Maradona è tornato sui suoi passi annunciando l’intenzione di restare alla guida dei Dorados, contrariamente a quanto precedentemente detto. Il tecnico del club della seconda divisione messicana aveva infatti affermato all’inizio di questo mese che stava pensando di andarsene a causa del presunto Pregiudizio degli arbitri. Tuttavia il 58enne tecnico ha cambiato tono dopo la vittoria ...

Umbria - Dopo le dimissioni Marini accusa il Pd di non proteggerla : ‘Malato di giustizialismo. Trattata così perché donna’ : Passa da accuse di maschilismo e giustizialismo al Partito democratico la difesa di Catiuscia Marini, dopo le dimissioni da governatrice dell’Umbria, indagata a Perugia nell’ambito dell’inchiesta sui concorsi truccati e le assunzioni di raccomandati nella Sanità regionale. Ma non spiega nulla sulle accuse che la riguardano. “Pensavo che il Pd del 2019 fosse una forza riformista e garantista, non una comunità di giustizialisti. Mi ...

Caos Fiorentina - durissimo comunicato del club viola contro l’ex Pioli : situazione bollente Dopo le dimissioni : “Riteniamo Stefano Pioli una persona perbene che si è sempre comportata, fino a ieri, correttamente nei confronti della Società. Per questo consideriamo il suo atteggiamento incomprensibile ed ingiustificabile, mettendo la Società in una situazione inaspettata e complicata da gestire. Il comunicato fatto dalla Fiorentina, e riportato da tutta la stampa, era doveroso per chiarire la posizione della Società, e per richiamare tutti al ...

Algeria - Bensalah presidente ad interim Dopo dimissioni di Bouteflika : studenti in rivolta - scontri con la polizia : Il Parlamento algerino ha indicato il capo del Consiglio della Nazione, Abdelkader Bensalah, come capo di Stato ad interim per 90 giorni fino alle elezioni dopo le dimissioni di Abdelaziz Bouteflika. La sua nomina ha scatenato l’immediata protesta degli studenti, scesi in piazza per chiedere la “fine del regime”. La rivolta è stata repressa dalla polizia in assetto antisommossa: gli agenti hanno sparato gas lacrimogeni ad ...

Algeria - Bouteflika assicura una transizione graduale del potere Dopo le sue dimissioni - : Bouteflika, 82 anni, ha presentato le sue dimissioni all'inizio della giornata, in mezzo a una profonda crisi politica del paese. 'Nell'ambito dei …

Bordoni : Dopo 3 anni fine delle scuse - unica via da percorrere per Raggi sono dimissioni : Roma – “Oggi vi e’ stata la prima seduta dell’assemblea capitolina dopo l’arresto del Presidente Marcello De Vito. La Sindaca Raggi e’ venuta in aula a bofonchiare qualcosa che evidentemente non ha rassicurato ne’ la maggioranza ne’ tanto meno l’opposizione. La citta’ e’ completamente bloccata per quanto riguarda gli investimenti, e i dati forniti dallo studio Ambrosetti in ...

Pd : basta Raggi - dimissioni subito Dopo fallimento totale e drammatico : Roma – “Mentre e’ ancora in corso in Aula Giulio Cesare il Consiglio comunale, con il gruppo Partito Democratico Assemblea capitolina abbiamo chiesto alla sindaca Virginia Raggi #dimissioni subito per il fallimento amministrativo totale e drammatico di cui e’ responsabile insieme al MoVimento 5 Stelle. Roma muore ogni giorno di piu’. Hanno trasformato la Capitale nel piu’ grande laboratorio per la decrescita ...

Vaticano - Papa Francesco e la drammatica rivolta : 'Dopo gli abusi sulle suore...' - dimissioni a raffica : Lotta di potere - In realtà, secondo molti osservatori, il divorzio tra Osservatore Romano e 'Donne Chiesa Mondo' era atteso. Dopo che Vian ha lasciato la direzione del quotidiano, per volontà del ...

Vaticano - Papa Francesco e la drammatica rivolta : "Dopo gli abusi sulle suore..." - dimissioni a raffica : Dura la vita delle femministe all' ombra del Cupolone. Almeno a leggere la vibrante lettera, indirizzata a Papa Francesco in persona, scritta da Lucetta Scaraffia, la quale, insieme a tutto il suo staff composto da donne, si è dimessa dall' incarico di direttore di "Donne Chiesa Mondo", supplemento

Democrazia totalitaria : il fenomeno Nazarbayev Dopo le sue dimissioni : Il 19 marzo scorso il primo presidente del Kazakistan, Nursultan Nazarbayev, ha annunciato la decisione di dimettersi dalla presidenza. Ha guidato il Kazakistan quasi per trent’anni. Neo presidente è Kassym Zhomart Tokayev, l’ex capo del Senato. Dariga Nazarbayeva, la figlia di Nazarbayev, è stata invece eletta nuovo presidente del Senato. Nonostante il fatto che Nazarbayev non sia più il presidente, rimane per sempre il primo e l’unico elbasi ...