Celiachia | diminuiscono le diagnosi ed aumentano i ' pazienti camaleonte'

(Di domenica 5 maggio 2019) Quarant’anni fa la malattia celiaca per molti era sconosciuta. Le persone affette da tale patologia facevano fatica a trovare strutture (ristoranti, bar, hotel,...) che fossero preparati sull’argomento. Oggi questo problema è diminuito grazie alla ricerca, alle tanteche sono state accertate con gli anni e all’AIC (Associazione Italiana) che si impegna quotidianamente per diffondere, a più strutture possibili, le linee guida da seguire per garantire ai celiaci un servizio idoneo alle loro esigenze alimentari.Nel 2017, però, ledisono diminuite: si sono registrati solo 8.000 casi in più rispetto all’anno precedente. Un risultato piuttosto basso (il più basso dal 2008) se si considera, sottolinea l’AIC, che nel 2016 leerano arrivate a 15.500 in più rispetto al 2015....

marcosola1970 : RT @ANSA_Salute: L'@AIC_celiachia sottolinea la necessità di migliorare le #diagnosi. La scoperta di nuovi casi è infatti rallentata dall’a… - AIC_celiachia : RT @ANSA_Salute: L'@AIC_celiachia sottolinea la necessità di migliorare le #diagnosi. La scoperta di nuovi casi è infatti rallentata dall’a… - Zeuxidian : Celiachia, diminuiscono le diagnosi con i nuovi pazienti-camaleonte - Sanità - -