Aereo passeggeri Sukhoi a fuoco | almeno 13 morti

Mosca - Aereo atterra in fiamme : 13 morti e 5 feriti Le immagini dei passeggeri in fuga : Tredici morti e almeno cinque feriti: è il tragico bilancio dell'incidente aereo avvenuto a Mosca. Un aereo passeggeri Sukhoi della compagnia di bandiera russa Aeroflot ha preso fuoco e ha...

Aereo prende fuoco in Russia - atterraggio d’emergenza a Mosca : passeggeri evacuati - c’è un morto [VIDEO] : Un Aereo della compagnia russa Aeroflot ha preso fuoco ed è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza presso l’aeroporto Sheremetyevo di Mosca. Lo riportano i media russi. L’Aereomobile è un Sukhoi Supejet 100 con 73 passeggeri a bordo. Sempre secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa russe, un passeggero ha notato il fuoco mentre l’Aereo era in volo diretto a Murmansk e ha informato l’equipaggio. Il ...

Fumo sull’Aereo a Punta Raisi. Paura sul Palermo-Napoli : passeggeri sbarcati : Alle 15,43, durante le fasi di imbarco di circa cento passeggeri, da un aereo della Volotea diretto a Napoli è fuoriuscito del Fumo dalla coda. Subito è scattato il piano d'emergenza che prevede l'evacuazione, l'intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario.Continua a leggere

Prova ad aprire il portellone dell'Aereo in volo/ I passeggeri lo fermano in tempo : Un ragazzo Prova ad aprire il portellone di un aereo in volo EasyJet sulla tratta tra Londra e Pisa. I passeggeri lo fermano a terra ed evitano la tragedia.

Trasporto Aereo - SITA Baggage IT Insights : più passeggeri - meno problemi con i bagagli : In poco più di un decennio – dal 2007 al 2018 – sono aumentati del 75% i passeggeri del Trasporto aereo, passati da 2,48 miliardi a 4,36 miliardi, ma grazie alla tecnologia si sono ridotte le irregolarità e i relativi costi per gli operatori, scesi da 4,22 miliardi a 2,4 miliardi (-43%). È quanto emerso dal Baggage IT Insights di SITA, il fornitore globale di tecnologia per il Trasporto aereo: secondo il report, la percentuale di bagagli ...

L’Aereo è diretto a Düsseldorf ma i passeggeri si ritrovano a Edimburgo : l’imbarazzo dello steward e la loro reazione : Dovevano atterrare a Düsseldorf ma si sono trovati sulla pista di Edimburgo. Per un clamoroso errore della British Airways, i piloti di un volo diretto in Germania hanno fatto rotta praticamente nella direzione opposta, in Scozia. “Benvenuti a Edimburgo” è stato il messaggio che è risuonato in cabina e che ha sconvolto le persone a bordo del velivolo. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che comandante e copilota abbiano ricevuto ...

Trasporto Aereo : con SITA i passeggeri Aeromexico sono connessi in tempo reale con il proprio bagaglio : Informazioni in tempo reale sul proprio bagaglio? Per chi vola con Aeromexico sono disponibili in tempo reale in chat su Whatsapp e Facebook grazie all’Intelligenza Artificiale e a SITA, il fornitore globale di tecnologia per il Trasporto Aereo. La compagnia messicana è la prima a integrare la soluzione WorldTracer® di SITA per la tracciatura in tempo reale dei bagagli nel chatbot di customer service, basato su un utilizzo sofisticato di ...

In fiamme Aereo con 50 passeggeri all'aeroporto di Teheran - : Un aereo con 50 passeggeri a bordo ha preso fuoco all'aeroporto di Teheran. E' stato riportato dalla Reuters con riferimento all'agenzia iraniana FARS. L'aereo ha preso fuoco all'aeroporto ...

Incidente Aereo Ethiopian Airlines : 8 vittime italiane tra i 157 passeggeri : Sono tutti morti i 157 passeggeri a bordo del volo dell’Ethiopian Airlines precipitato questa mattina. A bordo vi erano passeggeri di 35 nazionalità diverse (tra cui 32 kenioti, 18 canadesi, 9 etiopi, 8 cinesi, 8 statunitensi, 7 francesi, 7 britannici, 6 egiziani, 5 olandesi, 4 persone con passaporti dell’Onu, 4 indiani, poi persone provenienti anche da Slovacchia, Austria, Svizzera, Russia, Marocco, Spagna, Israele, Belgio, ...

Etiopia : Aereo con 157 passeggeri si schianta al suolo - nessun sopravvissuto : A bordo del Boeing 737 c'erano 149 passeggeri e 8 membri dell'equipaggio. Le cause sono ancora da stabilire. L'aereo era partito dalla capitale dell'Etiopia, Addis Abeba, ed era diretto a Nairobi, la capitale del Kenya, e a bordo vi erano 149 passeggeri di 33 nazionalità diverse, oltre a 8 membri dell'equipaggio, dei quali, secondo le prime informazioni, non ci sarebbe la possibilità che ci siano superstiti. Schianto dopo il decollo: nessun ...

