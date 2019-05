Truffatore finge di aprire negozio di gioielli e ruba 300 mila dollari di diamanti

baritalianews

(Di sabato 4 maggio 2019) Unthailandese è stato arrestato e accusato di furto dopo aver portato a termine con successo un piano sofisticato che ha visto la creazione di un falsodidove attrarre un uomo d’affari indiano, perrgli un prezioso diamante.Pipatpongpat Suksawatpipat, l’uomo arrestato per l’ingegnoso furto, fino a qualche anno fa era un ricco commerciante di, ma è caduto in miseria quando è diventato dipendente dal gioco d’azzardo sperperando tutti i suoi averi.L’uomo è passato dall’essere una delle persone più ricche di Chanthaburi, la città dove viveva, ad avere appena 40.000 baht (poco più di 1000 euro) come patrimonio complessivo.Nel tentativo di rifarsi, ha cercato di far fruttare quella piccola somma: in appena una settimana, è riuscito ad affittare uno spazio commerciale e trasformarlo in un falsodi, ad attirare un ...

MauroVari : @Stelio_Bonsegna Caro Stelio,semmai nn lo sapessi Gian Marco Saolini è ormai un famoso troll,un truffatore che ogni… -