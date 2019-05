Spal | il presidente Mattioli | “Anno non facile da ripetere”

calcioweb.eu

(Di sabato 4 maggio 2019) Le dichiarazioni deldella, Walter, al termine della gara vinta a Verona contro il Chievo, valsa la matematica permanenza in Serie A: “E’ stato un anno particolare, ci troviamo al momento al decimo posto davanti a squadre più titolate e siamo davvero felici. Non saràripetere un’annata come questa ma stiamo già lavorando per il futuro“. “Ci terrei a finire con risultati importanti, nelle ultime tre troveremo ancora Napoli e Milan: mi aspetto due grandi gare perché vorremmo dare ancora grandi soddisfazioni ai tifosi – ha proseguito il numero uno biancazzurro a Sky – Futuro con Semplici? Assolutamente sì, è sotto contratto, so che sta bene a Ferrara e non ha nessun problema. La nostra è una famiglia sportiva, non una semplice società: continueremo a lavorare per migliorarci. Il budget è limitato rispetto ad ...

