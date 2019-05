Sarri | «Il Napoli prima di me finì a -24 dalla Juve»

ilnapolista

(Di sabato 4 maggio 2019) Come sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport, dopo l’andata della semifinale di Europa League, conclusa con un incoraggiante 1-1,è apparso molto più disteso di quanto non fosse negli ultimi tempi sulla panchina del Chelsea“Ma i vertici del club gli permetteranno di sviluppare il suo progetto?”Questo è l’interrogativo adesso. L’allenatore toscano si è giustificato«In un campionato così competitivo non è facile tornare ad ambire a un posto tra le prime 4. Basti pensare che la finale di coppa di Lega che abbiamo giocato col City (a febbraio, persa ai rigori,ndr) è arrivata dopo aver eliminato Liverpool e Tottenham»I numeri danno ragione ache in Europa League è l’unica squadra ad essere ancora imbattuta con 11 vittorie e 2 pareggi, e in campionato ha già messo al sicuro il quarto posto.«Ildi me – ha ...

