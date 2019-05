Samsung Galaxy A10 e A20e | prezzo | dove acquistare e scheda tecnica

termometropolitico

(Di sabato 4 maggio 2019)A10 eCirca un mese fa, laha presentato tutta la linea A della. La gamma si compone di una serie di smartphone di fascia media che puntano a competere con i marchi emergenti e non che stanno, in qualche modo, monopolizzando quella fascia di. Certo, la qualità non è eccezionale. Generalmente non sono cellulari scelti da utenti giovani, i quali, virano sui flagship di aziende minori per lo stesso. TuttaviaA10 esono una scelta economica ed essenziale. Ecco le caratteristicheA10: il display e le specifiche Entrambi i dispositivi hanno un display Infinity – V. Gradevoli all’aspetto, nascondono tantissime differenze con i fratelli maggiori di altra fascia, ilA10 prevede il riconoscimento facciale come metodo per lo sblocco. I due device ...

SamsungItalia : Hai presente quei panorami che non finiscono mai? Noi sappiamo come immortalarli ?? - MobileStarts : New post: Samsung: pronta una sua criptovaluta e la versione 5G di Galaxy Note 10 – Tecnoandroid - DarioConti1984 : Stanchi del vostro smartphone? Samsung ve lo valuta fino a 500€ se acquistate uno dei Galaxy S10 | AndroidWorld… -