Quickstep | tra i segreti del successo ci sarebbe l' uso corretto dei chetoni

(Di sabato 4 maggio 2019) Come in tutti gli altri sport, anche nel ciclismo la preparazione atletica, la programmazione e il recupero hanno fatto passi da gigante negli ultimi anni. Oggi le squadre del World Tour hanno molti collaboratori esperti di uno specifico settore, e proprio nella scelta di questi specialisti si gioca una parte fondamentale dei successi dei corridori, spinti da un mosaico di competenze più o meno valide e all'avanguardia.Tra le squadre che stanno meglio interpretando questa evoluzione del ciclismo rimanendo all'interno delle regole c’è sicuramente la Deceuninck-, reduce da una stagione da sogno e grande protagonista anche in questa prima fase del 2019....