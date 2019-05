Più che alla privacy | Facebook guarda alla Cina

10 film che hanno raccontato i Più gravi attentati terroristici : https://www.youtube.com/watch?v=wxisaDucWTs Non c’è genere in maggiore ascesa negli ultimi anni dei film sugli attentati terroristici. A partire dal post 11 settembre il cinema americano ha guidato la carica cominciando a fondere il catastrofico con l’impegno civile, mettendo in mezzo le ricerche sui veri fatti e mirando a superare il solo racconto del disastro per arrivare ad altro, un cinema politico e sociale che rappresenti le vittime e ...

Inaugurata a Istanbul la Più grande moschea della Turchia : E' stata Inaugurata ad Istanbul Camlica, la più grande moschea della Turchia. Alla cerimonia presente il presidente turco Erdogan. Situato sulla riva asiatica della metropoli turca, il complesso della moschea misura oltre 15mila metri quadrati di superficie e può ospitare fino a 63mila fedeli.

Milan - Matteo Salvini ironizza : “Più che il Presidente Conte - vorrei sentire Antonio nuovo allenatore rossonero” : Matteo Salvini, alle prese con il caso Siri, glissa con un paragone calcistico: più che il Presidente del Consiglio Conte, il ministro dell’Interno vorrebbe sentire Antonio Conte come nuovo allenatore del Milan Mentre il caso Siri rischia di dividere le due anime politiche del governo italiano, Matteo Salvini trova il tempo di pensare al suo amato Milan. Il ministro dell’Interno ha ironizzato sulla vicenda Siri, spiegando d non ...

SSC Napoli - dott. De Nicola fa il punto sui giocatori in via di recupero : “Chiriches non avrà Più problemi alla spalla. Su Insigne - Albiol - Diawara e Maksimovic…” : De Nicola sui giocatori in via di recupero Il medico sociale del Napoli, Alfonso De Nicola è intervento nel corso di Kiss Kiss Napoli ed ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo i giocatori in via di recupero: “Intervento Chiriches? E’ andato molto bene, è stato un intervento lungo e complesso, diverso da quello di un anno fa. Il professor Castagna opera tutti gli interventi che hanno questo problema, devo dire anche ...

Alessia Marcuzzi a Simona Ventura : “Ha detto su di me cose che sono segno di debolezza. C’è bisogno di Più solidarietà tra colleghe” : “Io le mie responsabilità me le prendo. Non ero d’accordo sul videomessaggio a Riccardo Fogli. Il mio errore è stato quello di non dire ‘no’ più forte”. Parole di Alessia Marcuzzi che, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha detto la sua (dopo un bel po’ di tempo, a dire il vero) su quanto accaduto all’Isola dei Famosi. “Il reality è un reality anche per noi conduttori – ha continuato – E’ ...

FCA - Manley assicura : "Domostreremo che primo trimestre è il Più debole" : Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato risultati in chiaroscuro , con un utile netto adjusted sceso a 0,6 miliardi . Ma il numero uno della casa d'auto italo-americana, Mike Manley , afferma che i ...

Alessia Marcuzzi : «Pensavo fosse la mia Isola Più bella fino all’intoppo con Fogli. Volevo Corona in studio. Simona Ventura? Critiche sono segno di debolezza - non sarei qui dopo 30 anni se usassi il gobbo» : Silvia Toffanin e Alessia Marcuzzi A un mese dalla fine de L’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi parla per la prima volta in tv di come abbia vissuto la discussa ultima edizione del reality. Ai microfoni di Verissimo racconta: “Il reality è un reality anche per noi conduttori. E’ tutto ‘live’, senza un vero e proprio copione, è in diretta e succedono tante cose che anche noi viviamo quasi come i concorrenti. E’ bello, ma anche molto difficile da ...

La polizia tedesca ha sequestrato Più di 120 auto sportive che si pensa venissero usate per una gara illegale : La polizia tedesca ha sequestrato più di 120 auto sportive che si pensa venissero usate per una gara illegale attraverso l’Europa. Le auto sono state sequestrate dopo che alcune persone avevano raccontato di aver visto diverse auto andare a più

Box office Italia 26 aprile 2019 : Ma Cosa ci dice il cervello è il film italiano Più visto anche nella seconda settimana : Box office Italia 26 aprile 2019: Ma Cosa ci dice il cervello rimane il primo film Italiano al cinema Dopo aver incassato €643.301 all’uscita e € 1.119.696 nel primo weekend, Ma Cosa ci dice il cervello è il film Italiano più visto per la seconda settimana consecutiva, grazie a un altro € 1.231.000 ...

Il Giappone ai piedi di Masako - la principessa triste che non è riuscita a dare un erede maschio alla monarchia Più antica del mondo : Masako bella e brillante oppure Masako triste e defilata. «Una principessa in gabbia», così il New York Times definisce l'imperatrice consorte del 126mo Tenno del Giappone...

Bandiere blu - otto località in Più rispetto al 2018. Prima la Liguria seguita da Toscana - Campania - Marche e Sardegna : La Bandiera Blu viene issata in otto località in più rispetto al 2018. Infatti sono 183 i comuni italiani che nel 2019 hanno ottenuto il riconoscimento rispetto ai 175 dello scorso anno: 12 risultano essere nuovi ingressi (tra cui Sanremo e Sant’Antioco in Sardegna) mentre 4 sono usciti. Lo ha reso noto la Foundation for Environmental Education, l’organizzazione internazionale no-profit con sede in Danimarca che promuove le buone pratiche ...

Juve - Sole 24 ore : 'Ronaldo pesa Più sui costi che sui ricavi - ora serve un sacrificio' : La Juventus quest'anno dovrà tenere conto di un bilancio evidentemente in negativo, dovuto soprattutto all'esborso economico con l'acquisto di Cristiano Ronaldo la scorsa stagione. E'quanto sostiene Marco Bellinazzo, noto giornalista del 'Sole 24 Ore', che ha parlato di Juventus e delle questioni finanziare che dovrà affrontare a breve. Il bilancio d'esercizio, previsto per giugno 2019, dovrebbe attestare la Juventus in perdita per circa 50-70 ...