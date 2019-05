Niente cure per un malato di leucemia senza codice fiscale | l' ospedale si fa carico delle

huffingtonpost

(Di sabato 4 maggio 2019) Salvato dall’intervento di un medico e di unche si è accollato le spese di un costoso farmaco. È il caso di un tunisino di 31 anni,permesso di soggiorno,dimieloide cronica. A renderlo noto, oggi, il presidente dell’Ordine dei medici di Torino Guido Giustetto, durante la presentazionerichieste ai candidati alla presidenza della Regione Piemonte.L’uomo era sprovvisto di tutti i documenti richiesti per l’ordinazione del farmaco: la tessera sanitaria, ile ilStp (straniero temporaneamente presente) e quindi non era possibile richiedere per il suo caso all’Aifa, l’agenzia del farmaco, i medicinali di nuova generazione per la terapia. “Secondo le norme della nuova legge sull’immigrazione - ha spiegato Giustetto - la Prefettura non poteva rilasciargli una tessera ...

