L' esempio della Juve | teppista mima l' aeroplanino per Superga? Fuori a vita

corriere

(Di sabato 4 maggio 2019) Il Grande Torino è di tutti. L'impegno per onorare i caduti di, anche. La vergogna, venerdì sera in occasione del derbyvigilia del 4 maggio, è stata di un solo idiota. Che si è sporto ...

Corriere : L’esempio della Juve: ultrà mima l'aeroplanino per Superga? Fuori a vita Video - borghi_claudio : @luigiluccarini No, rimaniamo all'esempio in questione. Mantenendo fermo il valore della moneta (poi se vogliamo pa… - AndreaRomano9 : Luminoso esempio della gloriosa battaglia #M5s contro il conflitto d’interessi: hanno messo alla guida dell’Inps un… -