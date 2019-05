La fuga dei civili da Tripoli In 50mila pronti all' esodo

Uccisi due minori in Venezuela - sale a quattro conta dei morti. Irruzione militari in chiesa - “lanciato bombe provocando fuga dei fedeli” : In Venezuela, due adolescenti di 14 e 16 anni sono morti in seguito a ferite d'arma da fuoco ricevute durante le manifestazioni di protesta del 30 aprile e del 1 maggio contro il governo di Nicolas Maduro. Lo rende noto l'ong Osservatorio Venezuelano di conflittualita' sociale (Ovcs). Con la morte dei due minori, sale a quattro il bilancio delle vittime nelle proteste registrate in Venezuela dal 30 aprile. - "Piangiamo la morte dell'adolescente ...

La grande fuga dei medici Italiani primi in Europa - e il record è del Veneto - : M edici Italiani in fuga. Gli specialisti ospedalieri del Belpaese guadagnano poco: sicuramente meno rispetto ai loro colleghi tedeschi, francesi o spagnoli a parità di incarico. Spesso anche i più ...

La vera paura degli italiani è la fuga dei giovani laureati all’estero Il sondaggio : Il sondaggio: per 2 italiani su 3 il trasferimento dei ragazzi all’estero è una minaccia pari o superiore all’arrivo dei migranti

Poco tempo - disaffezione - timori : le analisi dei sindaci sulla fuga dalla politica locale : disaffezione per la cosa pubblica? Rassegnazione? Zero voglia di mettersi in gioco e di dedicare tempo libero alla vita del municipio? Sentendo gli addetti ai lavori, sembrano diverse le motivazioni ...

Parma - mega cantiere bloccato. fuga dall'Italia dei cavilli : Gli ingredienti ci sono tutti. I cavilli burocratici, il rimpallo di responsabilità tra enti diversi e, dulcis in fundo, i sigilli al cantiere. Risultato: opera bloccata con il costo, parecchio salato,...

Scicli - all'alt dei Carabinieri si dà alla fuga - denunciato giovane : Un 21enne di Scicli è stato denunciato dai Carabinieri. all'alt di un posto di blocco si è dato alla fuga. Era senza patente e senza assicurazione

Nulla può fermare la fuga dei giovani dal Mali : “Basta che uno chiami per dire che è arrivato in Italia e il giorno dopo ne partono altri dieci”. Il secondo episodio di Storie InterRotte è ambientato nel villaggio di Soumaila Sacko, il sindacalista ucciso in Calabria lo scorso giugno. Leggi

Il video dei carabinieri sull'arrivo ai Murazzi e la fuga del killer di Stefano Leo : Said Mechaquat passeggia in Piazza Vittorio, poi si sposta verso l'incrocio tra via Napione e Corso San Maurizio camminando lungo il Po dove commetterà l'omicidio. È il 23 febbraio 2019. L'uomo si ...

BlackRock si sfila dalla garaCarige - ora scatta la fuga dei fondi : BlackRock molla Carige? Secondo i rumors, sì. Nei giorni scorsi indicato come interessata all’istituto ligure, il primo fondo mondiale si sarebbe chiamato fuori dalla partita. Il colosso americano, se compra, comprarerebbe altri asset manager o tecnologie e non una banca, è l'indiscrezione Segui su affaritaliani.it

RISULTATI SERIE D/ Classifiche dei gironi : Lecco in fuga. Live score - 24 marzo 2019 - : RISULTATI SERIE D: il Live score delle partite previste oggi, 24 marzo 2019 e le Classifiche dei nove gironi in cui è diviso il quarto campionato.

Allarme per la fuga dei medici : in 6 anni via 16.700 specialisti : In Piemonte e in Lombardia ci saranno 2mila unità in meno da qui al 2025. Anestesisti, rianimatori, chirurghi, cardiologi e pediatri sono i profili più carenti. Per riempire i buchi in organico la Regione Molise ha scelto di attingere non alle fila dei giovani medici specializzandi, ma tra chi il lavoro lo ha già lasciato....

Dà fuoco a un bus con una scolaresca : le immagini della fuga dei ragazzini : E' successo sulla strada provinciale Paullese, nei pressi di San Donato Milanese. A bordo dell'autobus c'erano 51 ragazzini...