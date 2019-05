Juventus | Ronaldo non tradisce mai E punta alla classifica cannonieri

Juventus-Torino - Mazzarri si rammarica : 'il pareggio brucia. Puniti per l'unica disattenzione su Cristiano Ronaldo' : L'allenatore del Torino, Walter Mazzarri, commenta con un po' di rammarico il pareggio ottenuto contro la Juventus: granata Puniti da Cristiano Ronaldo alla prima disattenzione Il gol iniziale di ...

Juventus-Torino - Mazzarri si rammarica : “il pareggio brucia. Puniti per l’unica disattenzione su Cristiano Ronaldo” : L’allenatore del Torino, Walter Mazzarri, commenta con un po’ di rammarico il pareggio ottenuto contro la Juventus: granata Puniti da Cristiano Ronaldo alla prima disattenzione Il gol iniziale di Lukic aveva fatto accarezza al Torino non solo la gioia di vincere il derby, ma anche la possibilità di raggiungere la zona Champions. Il gol di Cristiano Ronaldo, arrivato a soli 6 minuti dalla fine, ha spento le fantasie dei tifosi ...

Serie A : Ronaldo salva la Juventus - ancora eurosogno per il Torino : Poteva essere una serata di gloria con vista Champions, per il Torino, non ci fosse stato il colpo di testa del solito, enorme Cristiano Ronaldo quasi ai titoli di coda. Ma anche così, con un pareggio più che dignitoso, il cammino verso l'Europa dei granata può continuare: il sogno è vivo, i margini

Pagelle Juventus-Torino 1-1 - malino Cancelo : super Ronaldo : Pagelle JUVENTUS TORINO- Finisce 1-1 il derby della Mole valido per la 35^ giornata di Serie A. Bianconeri spenti e poco motivati. Decidono i goli di Lukic nel primo tempo su grave disattenzione di Pjanic, pareggio di Cristiano Ronaldo su grandissimo colpo di testa del portoghese. Pagelle Juventus Torino SZCZESNY 6: incolpevole sul gol, attento […] More