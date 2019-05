ilnapolista

(Di sabato 4 maggio 2019) La prima necessità per il Napoli sul mercato è di rinforzare il reparto difensivo secondo ladello Sport. Gli azzurri infattiandati in difficoltà in questa stagione dopo l’infortunio che gli ha sottratto Albiol.La prima scelta sarebbe Frelans Mendy, 25 anni francese in forza all’Olympique LioneL’operazione è un tantino complessa per la richiesta del Lione che valuta il difensore tra i 40 e i 50 milioniMa si tenterà di proporre un pagamento in due fasi pur di portare a casa un calciatore che potrebbe essere la soluzione ideale per la fascia sinistra del NapoliMendy avrebbe le caratteristiche necessarie per coprire la fascia sinistra, avendo una buona progressione e essendo molto incisivo nella marcatura.Sarebbe la sostituzione per Mario Rui che sembra essere tra le uscite in programma per il prossimo mercato.Sempre per il reparto difensivo ...

napolista : Gazzetta: “Mendy, Trippiere e Aké sono le scelte per la difesa del Napoli” - OL_Plus_Inter : Il Napoli valuta #Mendy del Lione. Resta alto l'interesse per Trippier ???? @ferland_mendy #OL #TeamOL (La Gazzetta… -