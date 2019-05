Domenica tra Neve | Vento e calo Termico

Sicilia : Domenica a Trapani 'Famiglie senza frontiere' : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - “Famiglie senza frontiere” è lo slogan di quest’anno della Festa delle Famiglie, promosso e organizzato nell’ambito dell’International Families Equality Days, che si apre domenica 5 maggio, contemporaneamente in 12 città italiane. L’Associazione Bari, Crema, Firenze, Fo

Domenica c'è la Granfondo Gimondi Attenzione alle strade chiuse : Torna la Granfondo Internazionale Felice Gimondi Bianchi: Domenica alle 7 da via Marzabotto un plotone di 4000 ciclisti circa sfilerà in zona Lazzaretto e procederà a passo spedito verso le nostre ...

Impulso freddo tra Domenica-Lunedì con calo termico e neve a quote medio-basse : Bentrovati amici dopo i numerosi temporali ieri al Centro-nord , un nuovo Impulso freddo nord-atlantico tra domani e Lunedì porterà l’ 8° perturbazione di Aprile sulla nostra penisola. Come vediamo nella mappa successiva di domani la risalita dell’alta pressione sulla Scandinavia e dell’alta pressione africana sull’europa occidentale, isolerà questa goccia fredda sullo stivale tagliandola dal vortice canadese. Vediamo ...

Ascolti tv Domenica 28 aprile - Che Tempo che Fa 14.5/12.3 tra Il Premio 9.2% e Le Iene 10.7% : Ascolti Tv domenica 28 aprile (articolo in aggiornamento) Rai 1 – Che Tempo che Fa (dalle 20:35) 3.433 milioni e 14.5% Il Tavolo (dalle 22:35) 1.992 milioni e 12.3% Canale 5 – Il Premio 1a Tv 2 milioni e 9.2% Italia 1 – Le Iene Show 1.763 milioni e 10.7% Rai 2 – NCIS 1.654 milioni e 6.8% FBI 1.672 milioni e 7.4% Rai 3 – Un Giorno in Pretura 1.56 milioni e 7.2% La7 – Non è l’Arena 1.28 milioni e 7% Rete 4 ...

Salento - Domenica di sangue sulle strade : morti due motociclisti di 28 e 29 anni : Due giovani motociclisti hanno perso la vita in due distinti incidenti stradali avvenuti sulle strade salentine. In un caso un automobilista non si è fermato a prestare soccorso.

Domenica Live : duro scontro tra Guendalina Tavassi e la cognata di Cristian Imparato : Tutto è iniziato da una rivelazione di Roger Gart durante una puntata di Pomeriggio 5. L'opinionista parlò di un presunto flirt di Cristian Imparato con un parrucchiere, precisamente il parrucchiere di fiducia di Guendalina Tavassi. La Tavassi, anch'essa presente in studio quel giorno, aggiunse di esserne a conoscenza e rivelò anche dell'altro. Stando a quanto detto da questo parrucchiere, durante la loro conoscenza Cristian Imparato gli avrebbe ...

Domenica Live - Barbara D'Urso e il vero padre di Paola Caruso : si tratta di un calciatore - chi è : Live-Non è la D'Urso torna in onda su Canale 5 mercoledì 1 maggio e avrà tra gli ospiti Paola Caruso. La quale, dopo aver scoperto l'identità della sua vera madre scoprirà anche quella del padre, secondo quanto anticipato da Barbara D'Urso durante la puntata di Domenica Live. Si tratta di un ex calc

Estrazione MillionDAY del 28-04-2019 di Domenica : Estrazione MillionDAY del 28-04-2019, ecco i cinque numeri vincenti del concorso numero 118 di sabato. La prossima Estrazione domani. Estrazione MillionDAY del 28-04-2019 Combinazione Vincente 6 10 17 29 36 – La prossima Estrazione MillionDAY sarà effettuata: TUTTI I GIORNI alle ore 19:00 Dopo l’Estrazione MillionDAY del 28-04-2019 di questa sera, ecco i numeri più ritardatari e più frequenti del MillionDAY […] L'articolo Estrazione ...

Guendalina Tavassi entra nella casa del GF? L’appello a Domenica Live : Guendalina Tavassi a Domenica Live: “Voglio entrare nella casa!” Come se la casa del Grande Fratello 16 non fosse già colma di concorrenti, ora c’è un’altra persona che vorrebbe entrarci per ribadire le proprie ragioni e ristabilire un minimo di verità. Si sta parlando di Guendalina Tavassi che è balzata nuovamente agli onori della cronaca rosa per la sua querelle con Cristian Imparato, attuale concorrente della ...

Domenica In - il bilancio di Mara Venier : "Siamo entrati un po' nel cuore del pubblico" : Manca poco alla fine dell'edizione 2018/2019 di Domenica In. Un'edizione fortunata sotto il profilo degli ascolti e del gradimento popolare, che ha permesso allo storico contenitore di Rai 1 di riottenere la popolarità persa negli ultimi anni e di imporsi nuovamente come appuntamento fisso per milioni di telespettatori.Ad aver contribuito alla rinascita del programma, lo stile di conduzione caldo e festoso della padrona di casa, Mara ...

Mara Venier e Rita Dalla Chiesa - a Domenica In vince l'amicizia tra donne : Rita Dalla Chiesa torna nel salotto di Domenica In per presentare il suo libro e per chiacchierare con la sua grande amica...

Domenica In - Ambra Angiolini tra fragilità e una serenità ritrovata : Ambra Angiolini si racconta a Domenica In ripercorrendo i suoi inizi e i tanti aneddoti divertenti, senza tralasciare la sua vita privata, in particolare la separazione con il cantante Francesco Renga e la nuova storia con Massimiliano Allegri. L’attrice è ospite della trasmissione in vista del suo ritorno al Concertone del Primo maggio, che condurrà di nuovo insieme al cantante dello Stato Sociale, Lodo Guenzi. Durante l’intervista di oggi non ...

Domenica In – Trentatreesima puntata del 28 aprile 2019 – Milena Yukotic - Cesare Bocci - Ambra tra gli ospiti. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Trentatreesima puntata del 28 aprile 2019 – Milena Yukotic, Cesare Bocci, Ambra tra gli ospiti. sembra essere il ...