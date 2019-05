Da Google l’intelligenza artificiale che dimostra i teoremi matematici

Il comitato di Google sull’intelligenza artificiale è stato chiuso ancora prima di iniziare a lavorare : (Foto: Chesnot/Getty Images) A poco più di una settimana dalla nomina dei membri, Google scioglie il comitato consultivo esterno per il controllo etico dell’intelligenza artificiale, (Ateac). Nato con l’intento di fungere da guida per lo sviluppo responsabile del colosso di Mountain View, il comitato era composto da otto membri e si sarebbe dovuto riunire quattro volte nel corso del 2019 per discutere sui dilemmi etici legati ...