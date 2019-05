Camorra | agguato davanti ad asilo di Napoli 7 arresti | uccisero Luigi Mignano

Camorra - arresti per l'agguato davanti a una scuola di Napoli - : Operazione di polizia e carabinieri a San Giovanni a Teduccio, il quartiere di cui è originario l'uomo ferito venerdì in una sparatoria . Fermati in 7: considerati gli autori dell'omicidio dello ...

Camorra - arresti per l’agguato davanti a una scuola di Napoli : Camorra, arresti per l’agguato davanti a una scuola di Napoli Operazione di polizia e carabinieri a San Giovanni a Teduccio, il quartiere di cui è originario l’uomo ferito venerdì in una sparatoria . Fermati in 7: considerati gli autori dell’omicidio dello scorso 9 aprile . Altre 5 persone in manette per delitti del 2002 e del ...

Napoli - Fico lunedì a San Giovanni nella scuola teatro dell'agguato di Camorra : Il presidente della Camera, Roberto Fico, lunedì prossimo si recherà insieme a Luigi Gallo, presidente della Commissione Cultura del Movimento 5 stelle della Camera dei Deputati, alla scuola '...