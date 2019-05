Boldrini si scaglia ancora contro Salvini in aula | ' È un pessimo esempio' VIDEO

Blastingnews

(Di sabato 4 maggio 2019) Quello tra Laurae Matteoè un rapporto particolarmente burrascoso. Tra i due non si contano il più numero di stilettate che l'uno ha riservato all'altro. Uno sche matura sui social, dal vivo ed anche in Parlamento. L'ultima puntata vede protagonista l'ex Presidente della Camera dei Deputati che, nel corso del dibattimento riservato alla reintroduzione dell'insegnamento dell'educazione civica, tira in ballo il Ministro dell'Interno etichettandolo con espressioni che segnano l'ennesimo attacco dell'esponente di Leu al leader della Lega. Parole che, qualora ce ne fosse bisogno, certificano ulteriormente lo scarso feeling tra i due e un rapporto difficile che forse va ben oltre le marcate differenze del rispettivo pensiero politico.Lacita i buoni esempi La, in riferimento a quello di cui secondo lei avrebbero bisogno i giovani, sottolinea come ...