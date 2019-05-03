trash_italiano : MARIA IN MACCHINA E A ROMA NON C'È TRAFFICO. SE NON VI SEMBRA UN MIRACOLO QUESTO SIGNORI. - romadailynews : Traffico Roma del 03-05-2019 ore 10:00: VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 09:50… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 03-05-2019 ore 10:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 09:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. TORNA GRADUALMENTE ALLA NORMALITÀ IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. BREVI RALLENTAMENTI SOLO TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA Roma-TERAMO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CIRCOLAZIONE ANCORA PARTICOLARMENTE SOSTENUTA SULLA Roma-TERAMO DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 09:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO DELLA Roma- TERAMO E VIA NOMENTANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’ARDEATINA. SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO SI VIAGGIA RALLENTATI DA TOR ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 09 : 00 : Roma INFOMOBILITÀ VENERDÌ 3 APRILE 2019 ORE 8.50 CONTINUA FINO A DOMANI LA CHIUSURA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. IL DIVIETO DI TRANSITO È TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE VERSO LA PINETA SACCHETTI. CHIUSO ANCHE L’ACCESSO DA VIA TRIONFALE PER LA GALLERIA SEMPRE IN DIREZIONE DI VIA PINETA SACCHETTI. ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO, SCIOPERO DI QUATTRO ORE DEI PILOTI E ASSISTENTI DI VOLO DELLA ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 08:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. BREVI RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA OSTIENSE, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD A VIA ARDEATINA. SUL PERCORSO CITTADINO DELLA Roma-TERAMO, Traffico INTENSO VERSO ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 07:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD A VIA ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA. AUMENTA IL Traffico ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO DA VIA DI TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST. SU VIA DEL FORO ITALICO SI RALLENTA ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 07:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD A VIA ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA. AUMENTA IL Traffico ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO DA VIA DI TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST. SU VIA DEL FORO ITALICO SI RALLENTA ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 07:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD A VIA ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA. SI RALLENTA PER Traffico ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO DA VIA PALMIRO TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST. SU VIA DEL FORO ITALICO ...
Traffico Roma del 02-05-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 19:50 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI MIGLIORA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, RESTANO TUTTAVIA BREVI CODE CAUSATE DA UN PRECEDENTE INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE TERMINATE LE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA DALA CITTA’ TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE. ANCORA DIFFICILE INVECE ...
Traffico Roma del 02-05-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 19:50 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI MIGLIORA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, RESTANO TUTTAVIA BREVI CODE CAUSATE DA UN PRECEDENTE INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE TERMINATE LE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA DALA CITTA’ TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE. ANCORA DIFFICILE INVECE ...
Traffico Roma del 02-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 19:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA ANCORA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LAVIA APPIA PER Traffico E UN INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA LA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA A24 DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE PER CHI SI TROVA SULLA ...
Traffico Roma del 02-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 18:20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE SI STANNO FORMANDO CODE PER VARI PICCOLI INCIDENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA LAURENTINA ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA E TRA APPIA E PONTINA PER INCIDENTE. DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL ...
Traffico Roma del 02-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 18:20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE SI STANNO FORMANDO CODE PER VARI PICCOLI INCIDENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA LAURENTINA ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA E TRA APPIA E PONTINA PER INCIDENTE. DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL ...
Traffico Roma del 02-05-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 17:50 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE SI STANNO FORMANDO CODE PER VARI PICCOLI INCIDENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA LAURENTINA ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA E TRA APPIA E PONTINA PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL ...
Traffico Roma del 02-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 17:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SULLA VIA SALARIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA ANAPO , CODE NELLE DUE DIREZIONI PER LO STESSO MOTIVO SI STA IN CODA ANCHE A CASAL BOCCONE IN VIA DELLA BUFALOTTA ALL’ALTEZZA DEL CENTRO RACCOLTA AMA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN PIAZZA CESARE DE CUPIS ...
Traffico Roma del 02-05-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 ORE 16:50 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SULLA VIA SALARIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA ANAPO , CODE NELLE DUE DIREZIONI PER LO STESSO MOTIVO SI STA IN CODA ANCHE A CASAL BOCCONE IN VIA DELLA BUFALOTTA ALL’ALTEZZA DEL CENTRO RACCOLTA AMA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN PIAZZA CESARE DE CUPIS ...