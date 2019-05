Traffico Roma del 03-05-2019 ore 10 | 00

romadailynews

(Di venerdì 3 maggio 2019) VIABILITÀVENERDÌ 3 MAGGIOORE 09:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. TORNA GRADUALMENTE ALLA NORMALITÀ ILSUL GRANDE RACCORDO ANULARE. BREVI RALLENTAMENTI SOLO TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA-TERAMO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CIRCOLAZIONE ANCORA PARTICOLARMENTE SOSTENUTA SULLA-TERAMO DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST. SU VIA DEL FORO ITALICO POSSIBILI RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, SEMPRE CHIUSA PER LAVORI DI MANUTENZIONE FINO A DOMANI. CODE A TRATTI PERINTENSO SU VIA ACQUAFREDDA E VIA NAZARETH IN ZONA MONTESPACCATO E SU VIA FLAMINIA NUOVA DAL GRA VERSO IL CENTRO. RALLENTAMENTI ANCHE NEL CENTRO CITTÀ DA LUNGOTEVERE AVENTINO A LUNGOTEVERE MARZIO VERSO IL QUARTIERE FLAMINIO. DURERANNO PER CIRCA SEI MESI I LAVORI INIZIATI ...

