Tennis – John Isner di nuovo papà! È un maschietto | la scoperta grazie a un servizio di

John McEnroe – L’impero della Perfezione : al cinema il documentario sul grande Tennista : Il suono del ciak riprodotto con la battuta del taccuino sul grande microfono per esterni è la rappresentazione più evidente del significato di John McEnroe – L’impero della Perfezione, in sala dal 6 maggio per la distribuzione Wanted cinema. Il regista francese Julien Faraut ha realizzato un (meta)documentario su John McEnroe partendo da una considerazione: «Ci sono due approcci al documentario – afferma il ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Roger Federer in trionfo - 101 sigilli. Sconfitto John Isner in due set : Adesso sono 101! Roger Federer trionfa nel Masters 1000 di Miami, vincendo il quarto titolo della carriera in Florida, dopo aver battuto in due set l’americano John Isner con il punteggio di 6-1 6-4 in poco più di un’ora di gioco. Una finale semplicemente perfetta per lo svizzero, che mette il sigillo numero 101 ad una storia fantastica che non sembra finire mai. Inizia la partita ed arriva subito il break dello svizzero, che alla ...

Tennis - Miami 2019 : John Isner - 2 - 08 metri sopra il cielo : Tennis, Miami 2019: John Isner, 2,08 metri sopra il cielo La finale maschile del torneo di Miami 2019, il primo disputato nel nuovo impianto, vedrà opporsi John Isner e Roger Federer. Se dello svizzero ormai non ci sorprendiamo più, fa invece clamore la finale raggiunta senza perdere neanche un set dal trentatreenne americano. LEGGI ANCHE: Miami 2019, manca una generazione agli ottavi Miami 2019: il percorso ...

Tennis - Finale Masters 1000 Miami 2019 : Roger Federer e John Isner - la carica di chi sfugge agli anni : Roger Federer, anni 37. John Isner, anni 33. In due, ne fanno 70. Eppure saranno loro, domani, a sette anni di distanza dalla prima occasione in cui si affrontarono in una Finale di un Masters 1000 (Indian Wells 2012), a ritrovarsi per l’ultimo atto della prima edizione di Miami lontana da Crandon Park. Lo svizzero, comunque vada a finire, con il raggiungimento della Finale ha già messo insieme un quantitativo di punti con il quale ...

Tennis - ATP Masters 1000 Miami 2019 : John Isner non abdica - la prima di Auger-Aliassime : Sono John Isner e Felix Auger-Aliassime i primi semifinalisti del Masters 1000 di Miami. L’americano ha sconfitto in due set lo spagnolo Roberto Bautista Agut e lo stesso ha fatto il canadese contro il croato Borna Coric. I due giocatori si ritroveranno di fronte venerdì, in quello che sarà il primo scontro in assoluto tra di loro. Continua la rincorsa al bis di John Isner a Miami. Il gigante statunitense ha vinto in Florida lo scorso anno ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Lorenzo Sonego lotta come un leone ma si arrende a John Isner. L’azzurro ko in due set nel secondo turno : Lorenzo Sonego (n.106 del mondo) lotta come un leone ma deve arrendersi al n.9 del ranking John Isner nel secondo turno del Masters 1000 di Miami (Stati Uniti). L’azzurro è costretto a salutare la Florida, sconfitto da Long John con lo score di 7-6 (2) 7-6 (7) in 1 ora e 51 minuti di partita. Due tie-break costano caro a Sonego che quindi vede vanificato il sogno del terzo round. Il piemontese, però, merita l’onore delle armi, avendo ...