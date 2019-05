NBA | a Dallas hanno un' idea | rinominare una strada in onore di Dirk Nowitzki

NBA – Dallas Mavericks attivi sul mercato : si studiano le situazioni di Kemba Walker e Khris Middleton : Dallas Mavericks attivi sul mercato in vista dell’estate: si studiano le situazione contrattuali di Kemba Walkter e Khris Middleton Con l’arrivo di Porzingis e la definitiva consacrazione di Luka Doncic, i Dallas Mavericks guardano al futuro con grande ottimismo. La franchigia texana ha liberato una buona parte di spazio salariale in vista dell’estate, con l’intenzione di regalare alle sue due stelle altri giocatori ...

NBA – Dirk Nowitzki annuncia il ritiro : grande emozione a Dallas - l’addio arriva dopo 30 punti! [VIDEO] : Dirk Nowitzki torna giovane per una notte, firma 30 punti contro i Suns e dà l’addio al basket NBA: il saluto ai tifosi dei Dallas Mavericks, dopo 21 stagioni, è commovente La stagione NBA volge al termine e con essa anche la carriera di Dirk Nowitzki. Nell’ultima partita casalinga giocata contro i Phoenix Suns, il big man tedesco ha annunciato il suo ritiro dal basket NBA. dopo 21 stagioni incredibili, trascorse tutte con la ...

NBA : Dallas travolge Golden State - Boston e Philadelphia ko : Serata da dimenticare per Golden State che subisce la peggior sconfitta interna nell'era Kerr perdendo contro Dallas 91-126. Privi di Steph Curry i Warriors si arrendono nonostante i 25 punti di ...

Risultati NBA – Golden State non dà scampo a Oklahoma - San Antonio stende Portland : bene Wizards e Dallas : Steph Curry trascina Golden State al successo sul parquet dei Thunders, quaranta punti per Beal e Booker nei successi di Washington e Phoenix Secondo successo consecutivo per Golden State, che superano agevolmente a domicilio Oklahoma, affidandosi ad un super Curry. Il play degli Warriors non tradisce e piazza 33 punti e 7 assist, un bottino che permette alla capolista della Western Conference di superare 88-110 i propri avversari, al ...

Mercato NBA - Kemba Walker primo obiettivo per i Dallas Mavericks? : Quella che ci attende si preannuncia come un'estate caldissima per il Mercato dei free agent. Ma per quanto gli occhi di tutti siano puntati sui vari Kevin Durant, Kyrie Irving e Kawhi Leonard, c'è ...

NBA - Denver batte Dallas grazie al folle buzzer beater di Jokic [VIDEO] : NBA, Denver Nuggets vittoriosi contro Dallas grazie all’ultima giocata di Jokic sulla sirena: un circus shot davvero fantastico Nella notte NBA i Denver Nuggets hanno battuto Dallas 100-99. Una gara tesissima sino all’ultimo possesso, decisa da Jokic in maniera davvero rocambolesca. Con Denver sotto di un punto, il centro ha deciso di giocare un 1 contro 1 con l’intento di indirizzare la gara. Ebbene, data l’ottima ...

NBA 2019 - i risultati della notte (15 marzo) : Jokic stende Dallas sulla sirena - Irving trascina Boston - Indiana rimonta OKC : Sono sei le partite della notte NBA. Con un canestro sulla sirena dell’ultimo quarto di Nikola Jokic (qui sotto il video) i Denver Nuggets battono 100-99 i Dallas Mavericks e mantengono la scia dei Golden State Warriors nella lotta alla testa della Western Conference. Il grande protagonista per Denver è Paul Millsap che mette a referto 33 punti, mentre Jokic chiude con 11 punti e 14 rimbalzi. A Dallas non basta un Luka Doncic che sfiora la ...