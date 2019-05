Napoli | agguato tra la folla | bimba di 4 anni grave | pregiudicato in fin di vita

Terrore a Napoli - agguato tra la folla Bimba grave - uomo in fin di vita : Terrore a dove una poco prima delle 17.30 è avvenuta all'angolo tra e via Acquaviva, periferia orientale di Napoli . Un pregiudicato è in fin di vita. Colpite anche una donna e una bambina. L'uomo è ...

Napoli - sparatoria in centro per l'agguato a un pregiudicato : ferita una bambina di quattro anni : Terrore per le strade di Napoli, dove una bambina e altre due persone sono rimaste ferite da alcuni colpi di arma da fuoco in piazza Nazionale, nel centro della città. La sparatoria è scoppiata durante un agguato che aveva come bersaglio un pregiudicato, Salvatore Nurcaro. Tra i feriti c'è una bambi

Agguato davanti a scuola - Fico a Napoli : 'Basta interventi spot' : "Basta interventi spot. Qui serve qualcosa di stabile e duraturo". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico in visita a San Giovanni a Teduccio, a Napoli, dove la scorsa settimana un uomo è ...

Agguato a Napoli o a Milano - il ministro risponde uguale : Ci sono momenti, nella storia di un lettore di giornali che sta a cavallo di due mondi, in cui la cronaca per quanto tragica offre di queste possibilità. Di toccare con mano lo scarto che c'è tra la ...

Napoli - Fico lunedì a San Giovanni nella scuola teatro dell'agguato di camorra : Il presidente della Camera, Roberto Fico, lunedì prossimo si recherà insieme a Luigi Gallo, presidente della Commissione Cultura del Movimento 5 stelle della Camera dei Deputati, alla scuola '...

Agguato Napoli - mamme scrivono a Mattarella/ "Lo Stato ha abbandonato il Rione Villa" : Agguato a Napoli, le mamme del Rione Villa scrivono a Mattarella: 'lo Stato ci ha abbandonato, non ci sentiamo liberi'. Il messaggio di Salvini

Agguato a Napoli - sos mamme a Mattarella : Napoli, 11 APR - "Caro Presidente, non ci abbandoni, accolga il nostro appello. Lo Stato c'è se fa la sua parte. Grazie, per fortuna che c'è Lei". Così si conclude la lettera diretta al Presidente ...

Napoli - agguato di camorra : un uomo - con precedenti - freddato davanti al nipotino : Feroce omicidio di stampo camorristico davanti ad un asilo in un quartiere alla periferia della città. Nell'agguato è rimasto ferito anche il padre del piccolo, forse il vero obiettivo dei killer

Napoli - agguato Rione Villa : 1 morto/ Grido da scuola e chiesa : ferocia davanti bimbi : agguato Rione Villa: ucciso Luigi Mignano davanti al nipotino. Napoli, scontro De Magistris- Salvini: il Grido inascoltato di chiesa e scuola

Napoli - agguato fuori da una scuola nel rione Villa : è morto un uomo di 57 anni : Questa mattina fuori dalla scuola del rione Villa di San Giovanni a Teduccio di Napoli, Luigi Mignano, un uomo di 57 anni è stato ucciso a colpi di pistola, mentre accompagnava insieme a suo figlio di 32 anni, il nipote a scuola. In particolare, poco prima delle 9:00 di questa mattina, i killer sono entrati in azione a bordo di uno scooter di colore nero, probabilmente a volto scoperto, a via Ravello e hanno freddato il 57enne, mentre stavano ...

Napoli - agguato vicino a una scuola : Un morto e un ferito in un agguato avvenuto nel Rione Villa, periferia orientale di Napoli , dove sono rimasti coinvolti Luigi e Pasquale Mignano, padre e figlio. I due si trovavano in auto quando ...