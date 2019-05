Messi e le sue origini italiane | il Comune di Recanati gli invia il certificato elettorale

Messico - italiano ucciso in un agguato : killer fuggito in moto. Indagine sulle sue attività di venditore di macchinari : Gli hanno sparato mentre stava pagando il conto in un ristorante di Città del Messico. Un agguato in piena regola, avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì. Salvatore De Stefano, italiano di 35 anni, è morto prima di arrivare in ospedale, mentre il killer è fuggito a bordo di una moto guidata da un complice che lo aspettava. Come riporta il giornale ‘El Universal’, gli inquirenti non escludono che l’omicidio sia collegato all’attività svolta ...