Knockout – Resa dei conti | trama | cast e curiosità del film con Gina Carano ed Ewan

tvzap.kataweb

(Di venerdì 3 maggio 2019) Diretto da Steven Soderbergh nel 2011,deiè un action movie contemporaneamente classico da un lato e a suo modo sperimentale dall’altro: viene trasmesso su ReteQuattro domenica 5 maggio, dalle 21.25 in poi.dei: trailerdeiMallory Kane è un agente segreto. Lavora per conto di Kenneth e si occupa di missioni speciali che i governi non possono autorizzare, e dei quali preferiscono non sapere nulla. Giovane e bellissima, Mallory è la migliore in questo campo. Subito dopo aver portato a termine l’incarico di salvare un ostaggio a Barcellona, Kenneth le assegna un’altra missione a Dublino. L’operazione fallisce e Mallory scopre di essere stata ingannata. Decide di vendicarsi uno ad uno degli uomini che l’hanno tradita. Dovrà usare tutte le sue capacità, i suoi ...