Juventus-Torino 1-1 | Ronaldo riprende Lukic

Serie A Juventus-Torino 1-1 - il tabellino : TORINO - Il Torino accarezza l'idea di vincere il derby della Mole dopo la rete di Lukic nel primo tempo, ma la Juventus non concede la sconfitta ai rivali, pareggiando con l'onnipresente Ronaldo a ...

Serie A : Juventus-Torino 1-1 : ANSA, - ROMA, 3 MAG - Juventus e Torino 1-1, 0-1, nell'anticipo della 35/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dell'Allianz Stadium. Il Torino era passato in vantaggio ...

Juventus-Torino 1-1 - gol Ronaldo : super gol di CR7 -VIDEO- : GOL Ronaldo – La trentacinquesima giornata del campionato di Serie A si apre col derby Juventus-Torino. I bianconeri di Massimiliano Allegri, con Cristiano Ronaldo deciso a conquistare la vetta della classifica cannonieri, sono reduci dal pareggio esterno contro l’Inter; di contro, i granata di Walter Mazzarri hanno battuto tra le mura amiche il Milan in una sorta di spareggio per la qualificazione alla prossima Champions League. ...

Juventus-Torino - Lukic porta i granata in vantaggio nel Derby della Mole [VIDEO] : Lukic porta il Torino in vantaggio nel Derby della Mole: Juventus costretta alla rimonta E’ in corso il Derby della Mole: la Juventus ospita il Torino di Mazzarri, a caccia di un’importante vittoria che potrebbe aiutarla per la corsa per l’Europa. E’ Lukic a sbloccare il match: il 22enne serbo ha infatti messo a segno il gol di vantaggio della squadra granata, al 18′. Oh my what a start to the ...

