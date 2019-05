Comizio di Salvini a Modena | lancio sassi | contestazioni | cariche della polizia e un

Europee - l’ex campione del mondo Luca Toni sul palco con Salvini al Comizio di Modena : L’ex calciatore e oggi dirigente sportivo Luca Toni è comparso sul palco con Matteo Salvini, durante il comizio elettorale a Modena. Originario di Pavullo nel Frignano, Toni è stato campione del mondo 2006 e ha giocato come centravanti nel Palermo, nella Fiorentina e nel Bayern L'articolo Europee, l’ex campione del mondo Luca Toni sul palco con Salvini al comizio di Modena proviene da Il Fatto Quotidiano.

Scontri a Modena per il Comizio di Salvini. Il vicepremier : “Meno canne e più uovo sbattuto” : Scontri a Modena attorno al comizio di Matteo Salvini con un giovane ferito alla testa. Un gruppo di manifestanti -studenti ed esponenti del collettivo Guernica -stava cercando di sfondare il cordone di polizia quando è partita una carica: una manganellata ha colpito al capo un ragazzo. Poco prima dallo stesso presidio erano stati lanciati dei sass...

Modena - urla e lanci di sassi prima del Comizio di Salvini : polizia carica i manifestanti. Il video : Contestazioni a Modena prima dell’inizio del comizio elettorale di Matteo Salvini. Da un gruppo formato da un centinaio di manifestanti al presidio del centro sociale Spazio Guernica all’ingresso del parco Novi Sad è partito un lancio di sassi contro le forze dell’ordine che hanno risposto con una carica. Una persona è stata fermata. Ragazzi hanno gridato ‘lasciateci passare’, ‘liberiamoci dal ...

Modena - lancio di sassi prima del Comizio di Salvini - : Si sono verificati scontri nella città emiliana prima dell'arrivo del vicepremier. Le forze dell'ordine hanno risposto con una carica alla sassaiola. Il leader della Lega poi è salito sul palco: "Alla ...

Modena - lancio di sassi prima del Comizio di Salvini : Modena, lancio di sassi prima del comizio di Salvini Si sono verificati scontri nella città emiliana prima dell'arrivo del vicepremier. Le forze dell'ordine hanno risposto con una carica alla sassaiola. Il leader della Lega poi è salito sul palco: "Alla faccia dei rosiconi", ha scritto poi sui ...

Modena - scontri prima Comizio Salvini : Contestazioni e anche un lancio di sassi contro le forze dell'ordine a Modena, in attesa del comizio del vicepremier Matteo Salvini , che si trova in Emilia-Romagna. Da un centinaio di ragazzi, ...

Modena - scontri tra centri sociali e polizia<br> prima del Comizio di Salvini : Matteo Salvini ha una fitta agenda ricca di appuntamenti elettorali in questi giorni, stamattina era a Parma, poi a Reggio Emilia, alle 14:30 a Modena, ma prima di arrivare, nel luogo in cui era programmato il suo comizio, sono arrivati i ragazzi del centro sociale Guernica, che hanno protestato contro di lui. Ci sono stati dei lanci di sassi all'ingresso del parco Novi Sad contro le forze dell'ordine che hanno risposto con una carica.A dire ...

Disordini a Modena prima del Comizio di Salvini : sassi contro la polizia - un fermato : Contestazioni a Modena prima dell'arrivo del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per un comizio nell'ambito del tour in Emilia-Romagna. Da un gruppo di un centinaio di attivisti dei centri sociali è partito un lancio di sassi e oggetti contro il cordone di polizia schierato all'altezza del parco di Novi Sad per impedire l'accesso dei manifestanti in centro, dove è previsto il comizio del vicepremier leghista. Una persona ...

Salvini : Lancio di sassi a Modena prima del Comizio : Tensione in Emilia Romagna dove sono previsti una serie di comizi del leader della Lega Matteo Salvini. Prime contestazioni a Modena in attesa dell'arrivo di Salvini . Da un gruppo di un centinaio di ...

Modena - Salvini atteso per un Comizio : parte un lancio di sassi - la polizia carica : Matteo Salvini è atteso per un comizio elettorale e a Modena partono le prime contestazioni. Da un gruppo di un centinaio di manifestanti al presidio del centro sociale Spazio Guernica all’ingresso del parco Novi Sad è partito un lancio di sassi contro le forze dell’ordine che hanno risposto con una carica. Una persona è stata fermata. Ragazzi gridano “lasciateci passare”, “liberiamoci dal razzismo“. Si tratta di una ...

Migranti : Salvini - impugneremo sentenza di Bologna su richiedenti asilo. Lancio di sassi a Modena prima del Comizio : Tensione in Emilia Romagna dove sono previsti una serie di comizi del leader della Lega Matteo Salvini. Prime contestazioni a Modena in attesa dell'arrivo di Salvini . Da un gruppo di un centinaio di ...

Spray a Comizio di Salvini "Qualcuno ha spruzzato? A sinistra più cretini sono..." : Claudio Cartaldo Durante l'intervento del ministro dell'Interno a Fidenza alcune persone accusano bruciore agli occhi. Salvini: "Faccio il ministro dell'Interno e lo vado a prendere?" Qualcuno, ancora non identificato, ha spruzzato dello Spray urticante durante l'ultimo comizio di Matteo Salvini in piazza della Repubblica a Fidenza. Il leader della Lega è in Emilia Romagna per un giro nelle città che andranno al voto (e non solo). ...

Roma - Salvini ironico al Comizio : “Non parlo di Raggi sennò qualcuno si offende - a Roma non ci sono né topi né buche” : “Non parlo di Raggi sennò qualcuno si offende, a Roma non ci sono buche, topi e la metropolitana funziona”. Queste le parole del segretario della Lega Matteo Salvini durante un comizio del partito. L'articolo Roma, Salvini ironico al comizio: “Non parlo di Raggi sennò qualcuno si offende, a Roma non ci sono né topi né buche” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Denunciate per aver chiamato Salvini “fascista” durante un Comizio a Torino : Due giovani attiviste sono state Denunciate per vilipendio per avere dato del fascista al vicepremier Matteo Salvini, durante un comizio a Torino, in vista delle elezioni regionali. Il centro sociale Askatasuna, di cui fanno parte le due ragazze, attacca Matteo Salvini su Facebook: "Un pallone gonfiato".Continua a leggere