Come verificare lo stato dei servizi Apple

Come verificare la velocità della connessione internet con Siri : La connessione internet è ad oggi praticamente essenziale per completare qualsiasi tipo di operazione, che essa interessi il campo lavorativo, di svago o altro. Ovviamente però la sola copertura in determinati casi potrebbe non essere leggi di più...

Visita fiscale - dipendente assente : Come verificare online l’esito medico Inps : Visita fiscale per dipendenti in malattia: nuova funzionalità online per i datori di lavoro del settore pubblico. Questi ultimi, in particolare, grazie al nuovo applicativo, denominato “Richiesta Visite Mediche di Controllo (Polo unico VMC)”, accessibile previo possesso di Pin dispositivo, possono consultare direttamente online gli esiti delle visite mediche di controllo svolte su richiesta datoriale. Le amministrazioni pubbliche, invece, ...

Istanze Online Mobilità Ata/ Da oggi le domande : Come verificare se sono corrette : Istanze Online Mobilità Ata 2019/2020: da oggi si possono inviare le domande, ma ecco come verificare se sono corrette. Ultime notizie

Polizze dormienti Ivass : quali sono state risvegliate e Come verificare : Polizze dormienti Ivass: quali sono state risvegliate e come verificare Con un comunicato diffuso lo scorso 26 marzo 2019, l’Ivass ha aggiornato i dati relativi alle Polizze dormienti risvegliate. Il report segue l’ultima indagine datata 3 settembre 2018 e si prepone di aggiornare la condizione delle 900 mila Polizze oggetto di indagine al 31 maggio 2018. come spiega l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, “si trattava per lo più di ...

Saldo e stralcio - cartelle esattoriali annullate : Come verificare online : Saldo e stralcio, cartelle esattoriali annullate: come verificare online Verifica online stralcio cartelle Il Saldo e stralcio è una delle novità fiscali più importanti del 2019, sebbene abbia già avuto luogo alla fine del 2018. La misura è contenuta nel decreto fiscale (Legge 119/2018) all’articolo 4. E prevede l’annullamento automatico delle cartelle esattoriali di importo inferiore a 1.000 euro notificate tra il 1° gennaio 2000 e il 31 ...