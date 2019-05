Canelo Alvarez vs Daniel Jacobs | Mondiale pesi medi | data | programma | orario d’inizio | tv

oasport

(Di venerdì 3 maggio 2019)si affronteranno sabato 4 maggio nel match valido per ilWBA, WBC, IBF dei: alla T-Mobile Arena di Las Vegas (USA) andrà in scena uno degli incontri più importanti dell’intera stagione, una supersfida stellare tra due dei migliori pugili in circolazione. Da una parte il fenomeno messicano che ha di recente sconfitto Gennady Golovkin e che partirà con tutti i favori del pronostico, dall’altra lo statunitense ribattezzato The Miracle Men che dopo aver superato un importante problema fisico è pronto per rilanciarsi sul ring e ad andare a caccia della grande impresa. In palio la riunificazione parziale delle cinture iridate, si preannuncia un incontro davvero molto vibrante e acceso che ci farà divertire.Con DAZN seguiIN STREAMING, LIVE E ON DEMAND Di seguito la, il calendario completo, il...

SipekTomi : Canelo Alvarez ?????????????? - BrusselMichael : RT @BoxingBattles: Insane combination by Canelo Alvarez ???? ?? - SipekTomi : Canelo Alvarez ???? -