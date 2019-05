Avellino | carenza di sicurezza | Procura sequestra barriere di 12 viadotti

ilgiornale

(Di venerdì 3 maggio 2019) Gabriele Laganà Ladiha posto sotto sequestro ledi 12della A16 Napoli-Canosa, compresi tra le uscite di Baiano e Benevento per carenze di. Tra questi c’è anche il ponte Acqualonga dal quale, nel luglio del 2013, un autobus turistico precipitò causando la morte di 40 personeLadiha posto sotto sequestro ledi 12del tratto irpino dell'autostrada A16 Napoli-Canosa, tra le uscite di Baiano e Benevento, perché privi dei normali standard diche hanno creato pericoli per l’incolumità pubblica.Il provvedimento fa parte dell'inchiesta bis sulla manutenzione dell'arteria autostradale scaturita dal processo per la tragedia di Acqualonga del 28 luglio 2013. In quel drammatico giorno, 40 persone che viaggiavano a bordo di un bus turistico con il sistema frenante guasto morirono dopo ...

