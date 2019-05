Tennis | Jannik Sinner scala il ranking | ora è n 285 ATP | miglior Under18 al mondo!

Tennis - Challenger Ostrava 2019 : Jannik Sinner accede ai quarti. Sconfitto in due set il ceco Lejecka : Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale del Challenger di Ostrava. Il 17enne di San Candido ha Sconfitto in due set il ceco Jiri Lejecka, in tabellone grazie ad una wild card perchè senza ranking, con il punteggio di 6-4 6-2 dopo un’ora e dodici minuti di gioco Sinner strappa subito il servizio all’avversario in apertura di primo set. L’altoatesino ha poi tre palle break per portarsi sul 3-0, ma non riesce a ...

Tennis - Challenger Ostrava 2019 : Jannik Sinner accede agli ottavi di finale : Continua l’ottimo momento di Jannik Sinner. Dopo gli ottavi di finale raggiunti nel torneo ATP di Budapest ed il susseguente best ranking (298 del mondo), il 17enne altoatesino si è qualificato sempre per gli ottavi nel Challenger di Ostrava, dopo aver sconfitto in due set il tedesco Dominik Koepfer, numero 181 della classifica mondiale e nona testa di serie, con il punteggio di 6-2 6-3 dopo un’ora e undici minuti di gioco. Sinner ...

Tennis - da Jannik Sinner a Lorenzo Musetti e Giulio Zeppieri. Una nuova generazione azzurra da coltivare con cura : Non c’è dubbio che da almeno un anno a questa parte sia un momento molto positivo per il Tennis maschile italiano, che negli ultimi 35 anni, dopo il ritiro dei “moschettieri” della Coppa Davis nel 1976, è stato molto spesso, se non quasi sempre inferiore come movimento rispetto a quello femminile. Ora tocca alle ragazze soffrire un po’, dopo il ritiro di Francesca Schiavone, Roberta Vinci e Flavia Pennetta e invece tra i ragazzi ci sono dei ...

Tennis - Challenger Ostrava 2019 : Jannik Sinner accede al secondo turno. L’azzurro elimina Attila Balázs : Jannik Sinner continua a far parlare di sé e conquista l’accesso al secondo turno nel Challenger di Ostrava (Repubblica Ceca). Sul rosso ceco il 17enne nativo di San Candido si è imposto contro l’ungherese Attila Balázs (n.219 del mondo) con il punteggio di 6-4 7-6 (6) in 1 ora e 54 minuti di partita. Un match non facile per l’azzurrino che ha saputo prevalere anche grazie ad una notevole forza mentale contro il suo avversario, ...

Tennis - ATP Budapest 2019 : Jannik Sinner si arrende per 6-3 6-1 a Laslo Djere : Nel secondo turno dell’ATP 250 sulla terra rossa di Budapest l’altoatesino Jannik Sinner, numero 314 del ranking mondiale, è stato battuto col netto punteggio di 6-3 6-1 in un’ora e 29 minuti, ma facendo vedere a tratti cose molto positive, dal serbo Laslo Djere, numero 33 del mondo. Primo set più lottato di quanto dica il punteggio in cui Sinner tiene benissimo gli scambi da fondo campo e ha anche due palle break nel primo gioco e una nel ...

Tennis - ATP Budapest 2019 : la prima di Jannik Sinner! Grande esordio del 17enne azzurro : E’ un momento magico per il Tennis maschile italiano. Al trionfo di Fabio Fognini a Montecarlo, alle scelta della città di Torino come sede delle ATP Finals del 2021, si è aggiunta anche la prima vittoria della carriera in un tabellone principale di un torneo ATP di Jannik Sinner. Il 17enne di San Candido, numero 314 della classifica mondiale, ha sconfitto a Budapest l’ungherese Mate Valkusz in tre set con il punteggio di 6-2 0-6 ...

Tennis - ATP Budapest 2019 : Jannik Sinner ripescato dopo il forfait di Dusan Lajovic! Affronterà oggi stesso Mate Valkusz : Giungono buone notizie per i colori italiani da Budapest, sede del torneo ATP 250 di Tennis: dopo la vittoria di ieri di Matteo Berrettini, oggi sulla terra battuta magiara, oltre a Thomas Fabbiano, sarà in gara anche Jannik Sinner, eliminato nell’ultimo turno delle qualificazioni ma ripescato dopo il forfait, a tabellone compilato, del serbo Dusan Lajovic. Sinner scenderà in campo nella giornata odierna nell’ultimo match in ...

Tennis - ATP Budapest 2019 : si ferma all’ultimo turno delle qualificazioni Jannik Sinner : Si infrange contro il tedesco Yannick Magen la corsa del nostro Jannik Sinner verso il tabellone principale del torneo ATP di Budapest: sulla terra battuta magiara l’azzurro, che aveva ricevuto una wild card per il tabellone cadetto, viene sconfitto dal teutonico, numero 4, con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 36 minuti di gioco. Nel primo set parte subito bene il tedesco, che allunga al termine del quarto game, nel corso del ...

Tennis - ATP Challenger Barletta 2019 : Jannik Sinner cede ad Andrea Arnaboldi : Si ferma al secondo turno la corsa di Jannik Sinner nell’ATP Challenger di Barletta. Il 17enne altoatesino di San Candido è stato battuto con il punteggio di 7-5 6-3 da uno dei veterani del Tennis italiano, Andrea Arnaboldi, numero 180 del mondo contro il ranking 316 di Sinner. Il primo set è molto combattuto: subito due break in avvio, poi nel quinto game Sinner strappa ancora il servizio ad Arnaboldi che però non lo cederà più senza nemmeno ...

Tennis - si ferma la corsa di Jannik Sinner nel Challenger di Alicante : Dopo 16 partite vinte consecutivamente nei tornei vittoriosi di Bergamo (Challenger), Trento (ITF) e Santa Margherita di Pula (ITF) si è fermata la corsa di Jannik Sinner. Il 17enne altoatesino dell’Alta Val Pusteria è stato battuto al primo turno del Challenger di Alicante dallo spagnolo Carlos Alcazar Garfia col punteggio di 6-2 3-6 6-3. Entrambi i Tennisti hanno beneficiato una wildcard dagli organizzatori del torneo spagnolo su terra rossa e ...

Tennis - Jannik Sinner un ragazzo dal sicuro talento. Ora si eviti un nuovo ‘caso Quinzi’ : Con molti sciatori che sono approdati alla Nazionale azzurra ha molti punti in comune: il fatto di essere altoatesino e di essere molto tranquillo e determinato, forse anche più di loro, con le idee già ben chiare in testa su dove vuole arrivare. E del resto fino a 13 anni ha praticato principalmente lo sci alpino, ottenendo ottimi risultati specialmente in gigante, mentre il Tennis lo considerava solo un hobby. Poi si è reso conto che sulla ...

Jannik Sinner - dallo slalom gigante al mare con Piatti : il Tennis nel destino : ... e giocavo benino a tennis - racconta Jannik che non deve il suo nome a Noah -, lasciare la famiglia a 14 anni non è stata una scelta facile ma ho sempre voluto diventare forte in uno sport. Papà è ...