Simona Ventura | la battuta su Matteo Salvini a The Voice | ' Questa è la sua canzone'

Temptation Island - chi al posto di Simona Ventura? : Chi prenderà il posto di Simona Ventura a Temptation Island Vip ? Il toto-nomi è già scattato. Molte le voci circolate in questi giorni sul web da quando 'super Simo' è tornata in Rai, dove ora ...

The Voice 2019 : i 7 momenti da ricordare (e non) della seconda puntata. Simona Ventura : «Immigrant Song è la canzone di Salvini» : Simona Ventura - The Voice 2019 Le Blind Auditions di The Voice 2019 mettono in archivio nuovi talenti e voci interessanti (migliori, se vogliamo, rispetto al kick off), in uno show che i quattro coach, sempre più in sintonia nella loro diversità, tra gag ed esibizioni, continuano a dominare. A ‘bordo campo’, Simona Ventura si presta a valore aggiunto, per ora senza ’sporcarsi’ troppo. Ecco i momenti più significativi ...

Simona Ventura dedica Immigrant Song dei Led Zeppelin a Matteo Salvini - ma che c’entra? : Robert Plant, Jimmy Page, John Bonham e John Paul Jones fanno sempre il loro effetto, anche al di là dei virtuosismi e della storia del rock, ma questa volta Immigrant Song dei Led Zeppelin è salita sul palco di "The Voice Of Italy", più precisamente sulle corde vocali di un concorrente e sulla bocca della conduttrice Simona Ventura. Giuseppe Ippoliti 39 anni, si stava esibendo di fronte ai coach Elettra Lamborghini, Gigi D'Alessio, Morgan e Guè ...

Simona Ventura : 'Immigrant song è canzone di Salvini' - il testo dice altro - bufera social : Matteo Salvini dedica molto spazio nei suoi post social a quelle che sono le sue abitudini e i gusti televisivi. Finanche nei comizi quando c'è qualche contestatore da indirizzare altrove raccomanda di andare a guardare la tv. Qualche giorno fa, però, è andato altrove e nel corso di una risposta ad un gruppo di dissidenti ironizzò dicendo: "Se cantate Bella ciao vi segnalo a The Voice". Sono passati davvero pochi giorni ed il testimone è stato ...

Ascolti The Voice di ieri : Simona Ventura vince contro tutti : The Voice of Italy 2019, Ascolti 30 aprile: Simona Ventura si aggiudica la vittoria Complici i flop di Rai1 e Canale5, è Simona Ventura a vincere la prima serata di ieri, martedì 30 aprile, con il suo The Voice of Italy che totalizza 2.430.000 telespettatori e l’11.4% di share. Bastano dunque questi Ascolti e un 11% per aggiudicarsi la serata. Gli Ascolti del talent musicale di Rai2 sono stabili rispetto a settimana scorsa, quando aveva ...

Ascolti tv 30 aprile - The Voice trionfa : Simona Ventura regina della serata : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli Ascolti della giornata di ieri, martedì 30 aprile 2019, caratterizzata in prime time dalla messa in onda della seconda puntata di The Voice of Italy, il talent show condotto da Simona Ventura, tornata ufficialmente in Rai dopo la parentesi Mediaset. Su Rai 1 prosegue l'appuntamento con la fiction dedicata a L'Aquila post-terremoto, mentre su Italia 1 è andata in onda una nuova puntata della ...

Temptation Island Vip : le conduttrici in lizza dopo Simona Ventura : Temptation Island Vip, chi prenderà il posto di Simona Ventura? Le conduttrici in lizza per il ruolo Procedono i lavori per la prossima edizione di Temptation Island Vip. Quest’anno, con il ritorno di Simona Ventura in Rai, un nuovo volto noto prenderà le redini della conduzione. Ma chi sarà? Su chi ricadranno le preferenze di […] L'articolo Temptation Island Vip: le conduttrici in lizza dopo Simona Ventura proviene da Gossip e Tv.

Simona Ventura e il futuro in Rai : "Stiamo parlando con l'azienda" : La Rai le ha riaperto le porte a inizio 2019 e lei ha risposto sì. Simona Ventura ha ripreso dopo 8 anni in mano il matrimonio interrotto nel 2011 grazie a Carlo Freccero che ha alzato la cornetta per riaverla come conduttrice nella sua rete in The Voice of Italy giunto alla sesta edizione.Da qualche settimana la conduttrice ha iniziato un tour de force in vari programmi Rai per promuovere il talent show di Rai 2 e, fresca di ritorno, c'è ...

Simona Ventura shock : “Prima di The Voice mi sono sentita umiliata” : The Voice of Italy, parla Simona Ventura: “All’Isola dei Famosi mi sono sentita umiliata” A poche ore dalla messa in onda della seconda puntata di The Voice 2019, Simona Ventura ha rotto il silenzio con una lunga intervista rilasciata per il settimanale DiPiùTv, con la quale si è raccontata a 360 gradi, ripercorrendo la sua brillante carriera, con particolare riferimento agli ultimi anni. E a proposito degli ultimi anni, ...

Simona Ventura... Morgan è un seduttore - Gigi D'Alessio vittima dei pregiudizi : Il ritorno in Rai dopo 8 anni con The Voice, un nuovo programma dopo X Factor e L'Isola dei Famosi, la tv che cambia, il rapporto con Maria De Filippi e con l'ex compagno Stefano Bettarini: Simona Ventura si racconta al Corriere della Sera. Riapparire sui canali della tv pubblica dà sempre le stesse sensazioni alla presentatrice: "Come se 8 anni non fossero mai passati. Ho ritrovato un affetto straordinario, un senso di appartenenza".Un ...

Simona Ventura : in tanti mi volevano male - ma ora rinasco con «The Voice» : «Il lunedì è un giorno duro». Simona Ventura sta mangiando minestrone perché una volta alla settimana fa il digiuno, ovvero solo liquidi. Deve tenersi in forma, fedele al suo slogan: «Crederci sempre, ...

Alessandro Cattelan : "The Voice of Italy? Ho fatto l'in bocca al lupo a Simona Ventura" : Chi dei talent ne sa una più del diavolo sicuramente è Alessandro Cattelan, saldamente alla conduzione di X Factor Italia dal 2011 su Sky Uno, vede Simona Ventura (ex giudice del programma) tornare al suo ruolo di conduttrice. Il destino ha voluto capitasse proprio in un reality show, The Voice of Italy giunto alla sesta edizione iniziata lo scorso martedì 23 aprile su Rai 2.Da collega a collega Cattelan, ospite di Tv Talk su Rai 3, ha ...