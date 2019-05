Salvini | L' Italia riparte con il taglio delle tasse | non col reddito di

Salvini : "In Italia e Ungheria si entra solo con permesso" : "In Italia, in Ungheria e in Europa si entra solo con il permesso!". E' quanto ha detto Matteo Salvini, parlando in conferenza stampa, dopo aver incontrato oggi il premier ungherese, Viktor Orban, a ...

Sondaggi - per gli elettori leghisti Salvini dovrebbe tornare con Forza Italia : Gli elettori della Lega vogliono che Salvini torni all'alleanza con Forza Italia. A sostenerlo è il Sondaggio per la puntata di 'Porta a Porta' in onda stasera. Euromedia research e Istituto Piepoli ...

ESCLUSIVA Sen. Dal Mas - FI - : "Forza Italia vuole un'Europa liberata dalle tecnocrazie - Conte è il mediatore tra le pulsioni di Salvini e Di ... : ... liberata dalle tecnocrazie e da vincoli assurdi, più vicina agli interessi dei cittadini, più attenta alle esigenze legittime dei singoli Paesi su tutti i temi, a partire dall'economia, dal lavoro, ...

Salvini invita i bimbi sul palco : 'Nascano in Italia - non arrivino dai barconi belli e confezionati' : ... dopo aver invitato sul palco una famiglia con sei figli, afferma: 'È questa l'Italia per cui stiamo lavorando: che i figli nascano a Cantù e non ci arrivino dai barconi dall'altra parte del mondo ...

Crozza-Salvini : “Lotta a scafisti - scambisti e scacchisti. La mafia italiana? Ah - no - per loro massaggi ai piedi”. E Siri diventa un infiltrato : Nella puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul Nove – Crozza-Salvini commenta così la sua visita in Sicilia nel giorno della Liberazione: “Io il 25 aprile potevo andare alle solite festicciole degli estremisti di sinistra: i Mattarella, le Boldrini, i Saviani, i Fabi Fazi, i Micheli Serri. E quindi ho preferito andare a Corleone, dai Messina, dai Denari, dai Riini, dai Don Viti, dai Provenzani, a dire ...

Sanzioni Russia - Salvini : inutili se non dannose per Italia e Ue : Mi sembra che abbia molto più vicinanza alla nostra storia, alla nostra cultura, la nostra economia e la nostra tradizione un paese come la Russia che un paese come la Turchia". 26 aprile 2019 ...

Migranti : Salvini - 'Prima gli italiani - chi la pensa in maniera diversa voti M5S' : Caltanissetta, 25 apr. (AdnKronos) - "Se ho un pezzo di pane e mio figlio ha fame io sfamo mio figlio o il condominio del vicino? Prima un sindaco pensa ai cittadini di Caltanissetta e poi pensa al resto del mondo. Chi la pensa in maniera diversa vota il M5S o a sinistra". Così Matteo Salvini a Calt

Migranti - l'Italia supera la Francia per le concessioni d'asilo : seconda in Europa | Salvini : "Qui non arriva più nessuno" | Di Maio : "Devi fare di più sui rimpatri" : Il vicepremier pentastellato incalza il leghista: "E' bello fare i sovranisti con le frontiere degli italiani, come fanno nei Paesi dell'Est".

Salvini al bar Italia e Ciro Giangrande gli passa al telefono il fratello Giuseppe : "Sono onorato di lavorare con le migliori forze dell'ordine del mondo" ha detto il ministro dell'Interno a Monreale. "Il mio obiettivo è portare via ai mafiosi tutto fino alle mutande per riscattare ...

Migranti : Salvini - 'in Italia e in Sicilia non si arriva più' : Bagheria (Palermo), 25 apr. (AdnKronos) - "In Italia e in Sicilia non si arriva più, si arriva solo se si ha diritto. Questo mi è costato minacce e probabilmente qualche processo, ma io vado avanti". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, sul palco di Bagheria (Palermo).

Made in Italy - Salvini : “Quando fate la spesa mangiate italiano e bevete italiano - che significa stare meglio” : Matteo Salvini, parlando in piazza a Monreale, in Sicilia, si è espresso in difesa dell’agricoltura e del Made in Italy: “La prima battaglia che faremo in Europa, se ci darete una mano, sarà riprendere in mano la nostra terra e il nostro mare. E’ una battaglia normale non geniale ma evidentemente per qualcuno prima di noi tanto normale non era“. Quindi, il ministro ha aggiunto: “Quando fate la spesa mangiate ...

Giorgia Meloni - adesso Luigi Di Maio teme il patto tra la leader di Fratelli d'Italia e Matteo Salvini : In questo clima di tensione tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini cresce il sospetto del vicepremier grillino e dei compagni pentastellati che Matteo Salvini possa stringere un patto con Giorgia Meloni. Sui social è un tam tam: i commenti vanno tutti nella stessa direzione: che il leader leghista rompa

"Salvini ha una mentalità fascista. La nostra Costituzione ispirata al 25 aprile. Lì c'era l'Italia e tu la riduci a rissa?" : "Il 25 aprile del 1945 mi trovavo nella mia terra, in Sicilia. Conoscevo la libertà già dal 1943, quando gli americani sbarcarono in Sicilia nella notte fra il 9 e il 10 luglio". Andrea Camilleri, intervistato da Servizio Pubblico racconta la sua Liberazione:"In quei giorni stavo incollato alla radio nella mia stanza a sentire le notizie su ciò che avveniva in Italia e nel mondo, perché capivo che nel giorno della ...

Salvini - immigrazione in calo : 'Gli irregolari in Italia sono 90mila' : Il binomio Matteo Salvini - immigrazione fa ancora discutere e questa volta i numeri sorprendono. Secondo il capo del Viminale, i clandestini in Italia sono al massimo 90mila". Un numero che riduce drasticamente le cifre più volte ribadite dallo stesso Ministro, che indicavano i clandestini presenti in Italia in 600mila. Salvini, immigrazione ed europee ancora in testa all'agenda Nonostante le diatribe interne all'Esecutivo, diatribe che stanno ...