Oltre 17 000 presenze per la ' Forza della Natura' dedicata a Libereso e terminata ieri a

Sanremo : Oltre 17.000 presenze per la Forza della Natura dedicata a Libereso : ... la struttura museale è rimasta aperta per un totale di 150 ore, proponendo la visita di 5 mostre, ospitando 59 relatori, che hanno dato vita a 52 incontri, dibattiti, conferenze, spettacoli musicali ...

Apex Wallpaper offre Oltre 1000 sfondi animati per lo smartphone e le chat : Apex Wallpaper è un'applicazione che permette di personalizzare lo sfondo del dispositivo e delle chat con immagini ed effetti 3D dinamici di buona qualità. L'app offre più di 1000 sfondi gratuiti in qualità HD con risoluzione 1920x1080 pixel e oltre che abbracciano varie categorie come animali, natura, amore, serie TV, supereroi, ecc. e gli aggiornamenti settimanali aggiungono foto e temi gratuiti. L'articolo Apex Wallpaper offre oltre 1000 ...

Ascolti TV | Social Auditel 29 aprile 2019 : GF 16 fa piazza pulita - primato assoluto nel Trend Topic con Oltre 350.000 Tweet : Social Auditel 29 aprile 2019: Il GF 16 sbaraglia il Trend Topic Italiano Non ci sono rivali sui Social per il Grande Fratello 2019. Insieme ad Amici e Ciao Darwin, il reality condotto da Barbara D’Urso si conferma il programma più seguito sui Social. Su Twitter (h. 2.00) , il GF 16 ha ottenuto ...

Notre Dame - un appello da Oltre 1.000 esperti : “agire senza fretta” è essenziale per la ricostruzione : oltre 1.000 esperti tra conservatori, architetti e professori universitari, esortano il presidente Emmanuel Macron alla prudenza e chiedono di non cedere alla fretta per il restauro di Notre Dame. Le preoccupazioni sono sorte dopo le dichiarazioni del presidente francese, che ha promesso di ricostruire la cattedrale parigina sfigurata dalle fiamme entro cinque anni, per le Olimpiadi del 2024. La preoccupazione dei 1.170 firmatari ...

Libia - Onu : 'Oltre 40.000 gli sfollati dall'inizio degli scontri' : E' salito a 40.100 il numero degli sfollati dall'inizio degli scontri armati a Tripoli e dintorni. Lo scrive l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari, precisando che le aree a sud di Ain ...

Bimbo di soli 7 anni ha aperto una banca - oggi ha Oltre 2000 clienti : Nell’immaginario comune, la finanza non è di solito il principale sogno dei bambini, che tipicamente immaginiamo vogliano essere astronauti o supereroi. Si tratta evidentemente di un’idea sbagliata, o quantomeno ci sono significative eccezioni. Jose Adolfo Quisocala Condori ha aperto una cassa di risparmio per bambini quando aveva solo 7 anni. oggi, che di anni ne ha 13, la sua banca serve già oltre 2000 clienti e offre vari servizi ...

L'affascinante Katana Zero ha venduto Oltre 100.000 copie in una settimana e riceverà DLC gratuiti e modalità Speedrun : Katana Zero di Devolver Digital è disponibile da una sola settimana, ma sta già andando molto bene, riporta Dualshockers.Come annunciato dallo sviluppatore del gioco Askiisoft, Katana Zero ha già venduto oltre 100.000 copie su PC e Switch in una sola settimana. "Grazie mille per aver giocato e condiviso Katana Zero - siamo entusiasti di aver venduto oltre 100.000 copie nella prima settimana!", ha dichiarato lo sviluppatore su Twitter. Anche ...

Oltre 16.000 i candidati a navigator : Roma, 23 apr. (Labitalia) - Sono 16.773 i candidati per i 3 mila posti da navigator alle 2 di ques[...]

Ascolti TV | Social Auditel 23 aprile 2019 D’Urso-Ventura : Il GF 16 vince con l’hashtag ufficiale - The Voice boom di Oltre 200.000 Tweet : Social Auditel 23 aprile 2019: Testa a testa Social tra Barbara d'Urso e Simona Ventura Super confronto nel martedì sera televisivo tra la prima puntata di “The Voice” su Rai 2 e il GF 16, uno dei programmi imbattuti sui Social. Sarà, secondo le previsioni dei palinsesti, il primo e ultimo ...

Bando per 3000 Navigator del Reddito di Cittadinanza - in Sicilia Oltre 2470 candidati : Sono oltre 16 mila gli aspiranti Navigator che si presenteranno al concorso per soli 3 mila posti. A guidare la classifica regionale delle candidature la Sicilia con 2477 candidati. C’è poi Campania con 2475 candidature, seguite poi dal Lazio con 2236, la Puglia con 2004 e la Calabria, dove i candidati a oggi sono 1497. […] L'articolo Bando per 3000 Navigator del Reddito di Cittadinanza, in Sicilia oltre 2470 candidati ...

Pensioni - Oltre 400mila assegni sopra i 3.000 euro al mese : Nella penisola sono più di 400mila i percettori di un assegno previdenziale superiore alle 3mila euro. Lo afferma la stessa Inps all'interno di una recente pubblicazione statistica nella quale si evidenziano gli ultimi trend riguardanti il nostro sistema Pensionistico. In particolare, le elaborazioni dell'Istituto pubblico di previdenza segnalano uno spaccato della realtà nel quale quasi l'1% dei trattamenti supera questa cifra e si spinge fino ...

B-book festival : Oltre 7000 persone alla cinque giorni intitolata "Leggere le città" : Appuntamento dunque al prossimo anno per continuare a raccontare e scrivere un nuovo mondo, con meraviglia, immaginazione, confronto, attraverso la narrativa e l'incontro con i nostri bambini e ...

Il governo inglese aggiunge Oltre 12.000 informazioni ufficiali per Google Assistant e Amazon Alexa : Il governo britannico ha deciso di evitare errori che riguardino le informazioni "ufficiali" sul Paese ed ha aggiunto oltre 12.000 dati per Google Assistant e Alexa L'articolo Il governo inglese aggiunge oltre 12.000 informazioni ufficiali per Google Assistant e Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.

Rapporto World Watch List 2019 - Oltre 4.000 cristiani uccisi per fede in un anno : Nel 2018, si legge nel Rapporto, sono saliti a 245 milioni i cristiani perseguitati nel mondo. 'Cinque anni fa, solo la Corea del Nord raggiungeva un livello di persecuzione dei cristiani definibile ...