Notre Dame, Sergio Mattarella a Parigi: “La cattedrale rispecchia la storia dell’Europa” (Di giovedì 2 maggio 2019) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato oggi in visita alla cattedrale di Notre Dame, a quasi tre settimane dal terribile incendio che l'ha danneggiata. "Questa cattedrale rispecchia tanta parte della storia e della civiltà d'Europa, è un archivio di memoria", ha dichiarato Mattarella.



