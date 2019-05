Jeep Grand Cherokee è il SUV più potente al mondo | anche sul ghiaccio GALLERY

sportfair

(Di giovedì 2 maggio 2019) LaTrackhawk si conferma il SUV piùale batte il record di velcoità sulper la sua categoria Nel corso dell’edizione 2019 del tradizionale festival motoristico “Speed Days on the Baikal Ice“, laTrackhawk ha stabilito il record assoluto di velocità sulper un SUVSecondo i dati confermati dalla Federazione Automobilistica Russa (RAF), laTrackhawk è stata in grado di raggiungere una velocità media di oltre 257 km/h su 1 km con partenza lanciata e di oltre 100 km/h con partenza da fermo. La velocità massima raggiunta sul, secondo i dispositivi di tracciamento GPS, è stata di 280 km/h.LaTrackhawk si conferma il SUV piùaltra quelli prodotti su larga scala. Sotto il suo cofano la potenza del motore V8 6,2 litri da 710 CV. ...

passioneautoita : Auto Oggi - Passione Auto Italiane: La Jeep® Grand Cherokee Trackhawk stabilisce il nu... - ucconboly : RT @LoreTaschini: Per @Cristiano 10 Jeep Grand Cherokee, per @bonucci_leo19 solo 1 Compass, anche troppo per quel pagliaccio! @JuveFaCose @… - ValliMauro : Sole #lagodicomo #jeepgrandwagoneer ...oggi in giro con questa Jeep Grand Wagoneer ho davvero goduto. Cerca su… -