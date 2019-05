Google | arriva una svolta sulla privacy delle ricerche | la possibilità che tutti

Google Earth Timelapse arriva anche su mobile - con immagini più aggiornate : Google ha annunciato la disponibilità della versione aggiornata di Google Earth Timelapse, un video che ripercorre gli ultimi 35 anni del nostro pianeta attraverso una raccolta di immagini riprese dal satellite. Con l’aggiornamento sono stati coperti altri due anni, per cui è ora possibile scoprire com’è cambiato il nostro pianeta dal 1984 al 2018. Possiamo […] L'articolo Google Earth Timelapse arriva anche su mobile, con ...

Google Chrome 74 stabile arriva nel Play Store con un mucchio di novità : Google Chrome riceve una nuova flag che consente di attivare la modalità scura, anche nella versione stabile, anche se ci sono alcuni problemi. L'articolo Google Chrome 74 stabile arriva nel Play Store con un mucchio di novità proviene da TuttoAndroid.

Pixel 3a - i telefoni «low cost» di Google potrebbero arrivare a maggio : Dalla sua oltre ad un Android sempre aggiornato e ottimizzato , avrebbe un marchio arcinoto nel mondo e una ricerca costante nell'intelligenza artificiale che in determinati casi permette di superare ...

Allo Ieo di Milano - arriva il 'Google Earth' del corpo umano - per cure più precise e soft : Attualmente non esiste al mondo un sistema di imaging ibrido più avanzato di questo. L'integrazione dei dati avviene tramite una tecnologia d'avanguardia che, in sintesi, permette al medico di essere ...

Documenti - Fogli e Presentazioni Google arrivano direttamente in Dropbox Business : Dropbox Business permette ora di creare, modificare e collaborare a Documenti, Fogli e Presentazioni Google senza abbandonare la piattaforma cloud. L'articolo Documenti, Fogli e Presentazioni Google arrivano direttamente in Dropbox Business proviene da TuttoAndroid.

Con Android Q dovrebbe arrivare deep press - la risposta di Google a 3D Touch di Apple : In tanti hanno visto in alcune delle scelte di Google un tentativo di portare Android verso iOS e con Android Q questo processo di avvicinamento dovrebbe proseguire L'articolo Con Android Q dovrebbe arrivare deep press, la risposta di Google a 3D Touch di Apple proviene da TuttoAndroid.

Google News si aggiorna : presto potrebbero arrivare i Cruciverba e sezioni specifiche per diversi sport : Inoltre, il team di Google News starebbe lavorando anche alla possibilità di presentare diverse sezioni dedicate a determinate competizioni sportive , coprendo un numero di sport più ampio rispetto a ...

CD Projekt RED in trattative con Google per Stadia : Cyberpunk 2077 potrebbe arrivare sulla piattaforma streaming : Avendo annunciato la loro nuova piattaforma Stadia basata su streaming, Google cercherà ovviamente di attirare i migliori e più grandi nomi del settore per assicurarsi il supporto per la piattaforma. E in questo momento, ci sono pochi nomi che sono più grandi di Cyberpunk 2077, o CD Projekt RED.E, come segnala Gamingbolt, le due parti sono già in trattative tra loro. Durante la loro ultima conference call finanziaria lo studio polacco ha ...

Google : Gmail festeggia 15 anni - arrivano scrittura intelligente e programmazione di invio : Gmail compie 15 anni e Google, per festeggiare, annuncia due nuove funzionalità per il sistema di posta elettronica. Con Smart Compose, sui dispositivi Android viene introdotta la scrittura intelligente che si basa sul machine learning e offre suggerimenti utili durante la redazione del testo. L’altra funzione è la programmazione di orario di invio delle email: una volta scritta, sarà sufficiente indicare ora e giorno in cui dovrà essere ...

Arriva Apple Arcade - possibile scontro a tutto campo con Google Stadia : Quello attuale è senza ombra di dubbio un momento storico molto interessante in cui essere videogiocatori: dopo l'interessamento di Google a entrare nel circolo dei producer di rilievo parrebbe essere Arrivato il momento anche per Apple di fare questo grande passo in una maniera molto più significativa di quanto non sia avvenuto finora. L'industria videoludica si appresta infatti a espandersi a dismisura con l'avvento di nuove tipologie di ...

App Google Note di Keep - arriva la modalità dark : Per la App Google Note di Keep arriva la modalità scura "dark" dopo le lamentele per la troppa luminosità dello sfondo bianco. Nuove impostazioni

Google Chrome si avvicina all’arte : arrivano 11 nuove immagini del profilo : Google, oramai da parecchi mesi, sta effettuando impostanti modifiche grafiche ai principali servizi e prodotti, come Gmail. Durante le ultime ore, 11 nuove interessanti immagini del profilo per Chrome si sono aggiunte a quelle classiche. Scopriamole insieme. Google, per chi non lo sapesse, ha messo a disposizione dei consumatori non poche immagini del profilo che vanno […] L'articolo Google Chrome si avvicina all’arte: arrivano 11 ...

eBay - stretta di mano con Google : arriva Google Pay tra i metodi di pagamento : eBay ha annunciato in un comunicato stampa la disponibilità (prossima) di Google Pay, sia su piattaforma web, da PC e mobile, che sull'app per Android L'articolo eBay, stretta di mano con Google: arriva Google Pay tra i metodi di pagamento proviene da TuttoAndroid.

Arriva Google Stadia : una rivoluzione nel mondo dei videogames : Google tira fuori un asso dalla manica che promette di rivoluzionare il mondo dei videogiocatori di tutto il mondo, il suo nome è Stadia, ed è un nuovo servizio che permette di giocare a tutti i giochi del panorama videoludico, da qualsiasi parte il giocatore si trovi e da qualsiasi dispositivo: Pc, tablet, smartphone e anche smart tv. Come dicevamo è un servizio, non un dispositivo o una consolle come siamo abituati a vedere, un po alla stregua ...