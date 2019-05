Frankie hi-nrg mc | «I trapper stanno tutti male»

vanityfair

(Di giovedì 2 maggio 2019)hi-nrg mchi-nrg mchi-nrg mchi-nrg mchi-nrg mcLa prima canzone è anche il primo successo. Fight da faida, anno 1992. Francesco Di Gesù la scrive di getto, parla della lotta alle mafie. Serena Dandini e il compagno Lele Marchitelli, coordinatore musicale di Avanzi, programma di culto già all’epoca, e Antonello Fassari, anche lui nel cast, lo invitano a esibirsi in trasmissione. Con addosso un bomber verde, jeans con una fascia laterale e scarpe da ginnastica da basket, Francesco cammina su e giù per il piccolo palco inseguito dalle telecamere, rappando versi come «è la vigilia di una rivoluzione, alla voce del Padrino, ma don Vito Corleone oggi è molto più vicino: sta seduto in Parlamento». Qualche giorno dopo, in un soggiorno di Città di Castello, il padre Giovanni e la madre Germana, come milioni di persone, guardano l’esibizione in tv. Germana ...

