Dove era l’Italia quando a Washington si prendevano impegni sul clima? : A metà aprile si è svolta a Washington una riunione dei ministri delle Finanze di 26 paesi per lanciare una coalizione volta a promuovere una azione collettiva sui cambiamenti climatici. L’iniziativa, che ha preso il nome di “Coalizione mondiale dei ministri delle finanze per l’azione per il clima”, era stata lanciata a febbraio ad Helsinky dai governi dei paesi nordici per promuovere le azioni di pertinenza nazionali sul clima, in ...

Gomorra a EPCC : stasera ospiti Salvatore Esposito e Arturo Muselli. Orari e Dove vedere : Genny Savastano e Enzo "Sangue Blu" divertiti allo stesso tavolo, a scherzare, a ridere - e a prendere torte in faccia - noncuranti di un passato che li ha visti più volte l'uno contro l'altro. ...

Primavera - Dove sei? : Roma, 2 mag. -, AdnKronos, - Dal nord Europa sta avanzando verso l'Italia una nuova perturbazione che, sospinta da un nucleo d'aria gelida, si prepara a influenzare negativamente il tempo già da oggi, ...

A Teramo Margherita Di Marco presenta il libro "Dove nasconde gli occhi il cielo?" : Scrive le drammaturgie dei suoi spettacoli e quelle della Compagnia dei Merli Bianchi di cui è co-fondatrice, come lo spettacolo ' Rosetta Malaspina', rappresentato in varie città italiane e ...

Dove celebreranno i sindacati italiani la festa dei lavoratori : Tutela del lavoro, diritti, welfare, sviluppo ed Europa: sono queste le parole chiave al centro delle manifestazioni dei sindacati in occasione del 1 maggio. I confederali hanno scelto la città di Bologna puntando questa volta, oltre che sui temi storici, sull'Europa come una "scelta irrinunciabile" ma nello stesso tempo chiedendo all'Ue di cambiare per offrire prospettive "vivibili" ai giovani. La Confsal celebrerà la festa dei lavoratori ...

Congo - Dove i bambini finiscono in miniera : Da quando nel mondo è schizzata la richiesta di automobili elettriche, si è scatenata una nuova edizione di 'gold rush' per questo sottoprodotto di nichel e rame fino a un quinquennio fa ...

Giappone - il saluto dell'Imperatore : «Oggi concludo i miei Doveri. Grazie popolo»

Enna Seconda giornata per il Tale'Tale' Talia. Per gli spettacoli serali debutta al teatro Garibaldi di Enna alle 20 e 30 'Dna- Dove Nasce Ancora' produzione dell'Associazione' : Per gli spettacoli serali del festival Tale' Tale' Talia, ideato dall'associazione l'Alveare e realizzato con il patrocinio e sostegno economico del comune di Enna, Ersu di Enna ed ARS,condotto da ...

Dovevano prendersi cura di lei! Porta il cane in pensione ma 3 giorni dopo era avvolta nello scotch : Doveva partire per l'Islanda con la sua famiglia e, non potendo viaggiare insieme alla cagnolina Nova, aveva deciso di lasciarla in una pensione di Dublino. Ma al suo ritorno, tre giorni dopo, Kristen Kinch ha ritrovato l'animale morto. Non solo, visto che i gestori della pensione le hanno riconsegnato la cagnolina avvolta nel nastro adesivo. --La donna ha raccontato tutta la storia su Facebook, Instagram e Twitter: "È stata trattata senza alcun ...

La piccola Bianca muore travolta da un cancello. Il nonno si dispera : “Dovevo prevederlo” : Non si dà pace il nonno di Bianca, la bambina di 3 anni che è morta ieri in provincia di La Spezia, schiacciata da una pesante cancellata di ferro, in un parco pubblico, in genere molto frequentato da bambini. L'anziano era con lei, ma non è riuscita a salvare la nipotina.Continua a leggere