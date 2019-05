Ci sarà anche Brenda nel reboot di Beverly Hills 90210

Rage 2 sarà giocabile anche su un PC ispirato al Dreamcast : In queste ore gli sviluppatori id Software ed Avalanche Studios hanno suscitato un po' di confusione e stupore tra i fan per quanto riguarda il loro prossimo titolo, ovvero Rage 2.La società ha pubblicato su Twitter un'immagine raffigurante un Dreamcast personalizzato con i colori di Rage 2 pronto, secondo quanto dichiarato, per far girare il gioco. Ma com'è possibile che una console del 1999 possa riprodurre un gioco del 2019?Dopo aver ...

Arsenal-Valencia - Emery : 'Ramsey ci mancherà - sarà dura non averlo' : Europa League ultimo atto, o quasi. L'Arsenal giocherà contro il Valencia per l'andata delle semifinali di Europa League. Dopo aver eliminato Bate Borisov, Rennes e Napoli, i Gunners sognano un trofeo ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - la voce in Parlamento : "Presto saranno messi anche peggio". Terremoto politico : "Il governo non cade". Lo assicurano tutti, tra Montecitorio e Palazzo Madama. Ma quello che dovrebbe inquietare Lega e M5s è che a sostenerlo, anzi sperarlo con maggior forza sono proprio quelli dell'opposizione. Il retroscena di Augusto Minzolini sul Giornale disegna uno scenario alla Aspettando G

Concerto primo maggio - ci sarà anche Ilaria Cucchi : Al Concertone del primo maggio ci sarà anche Ilaria Cucchi che salirà sul palco per raccontare l'aspetto più umano della triste vicenda che ha colpito la sua famiglia'. È quanto annuncia Massimo ...

MotoGp KTM Tech3 : ci sarà Oliveira anche nel 2020 : ROMA - Miguel Oliveira sarà un pilota della con la KTM Tech3 anche nella stagione del 2020. È quanto ha confermato Pit Beirer, direttore motorsport della casa austriaca, alla rivista Speedweek. ' Con ...

Pomeriggio 5 - d’Urso bomba su Sarah Altobello : anche lei al Gf? : Sarah Altobello al Grande Fratello 2019? Ultimissime sulla sosia di Melania Trump ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi Barbara d’Urso non ha mai nascosto la sua grande simpatia nei confronti di Sarah Altobello. Lei è l’ex naufraga barese arrivata alla finale dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi: aveva divertito tutti con la sua simpatia contagiosa e […] L'articolo Pomeriggio 5, d’Urso bomba su ...

Concerto Primo Maggio 2019 Roma - ci sarà anche Mara Venier : l'annuncio a Domenica In : FUNWEEK.IT - Potrebbe esserci un'incursione a sorpresa sul palco del Concerto del Primo Maggio 2019 a Roma dopo la promessa strappata da Ambra Angiolini a Mara Venier nell'ultima puntata di Domenica ...

Domenica in - le anticipazioni e gli ospiti di Mara Venier : in studio ci sarà anche Ambra Angiolini : Si preannuncia una puntata ricca quella del 28 aprile per Domenica in con Mara Venier. Tra gli ospiti in studio ci saranno i due ballerini rivelazione di Ballando con le stelle, l'attrice Milena Vukovic e l'ex calciatore Osvaldo. Con loro anche l'ex ballerino stellato Cesare Bocci, che si racconterà

Beverly Hills 90210 - ci sarà anche Brenda : l’annuncio di Shannen Doherty : Alla fine ci sarà anche Brenda Walsh nel reboot di “Beverly Hills, 90210”, la serie tv cult degli anni Novanta. L’annuncio è arrivato a sorpresa dalla stessa Shannen Doherty, l’attrice che interpreta il personaggio: inizialmente infatti, aveva rifiutato l’offerta dei produttori, dicendosi non interessata al progetto, ma ora ha cambiato idea. “È ufficiale – ha scritto Doherty pubblicando una vecchia foto del ...

Beverly Hills 90210 : nel revival ci sarà anche Shannen Doherty : Shannen Doherty Le ragazze di Beverly Hills 90210 sono tutte riunite. E’ ufficiale, anche Shannen Doherty parteciperà al ‘meta revival’ della serie televisiva simbolo degli anni ‘90. Si riforma così il quartetto originario delle protagoniste formato da Brenda (Shannen Doherty), Donna (Tori Spelling), Kelly (Jennie Garth) e Andrea (Gabrielle Carteris), a cui si aggiungono Brandon (Jason Priestley), Steve (Ian Ziering) e ...

Caso Siri - Conte : "C'è anche l'aspetto umano - ma non sarà determinante" : Il Premier Giuseppe Conte è in Cina, ma non ha potuto esimersi dal rispondere alle domande dei giornalisti italiani che sono al suo seguito su uno dei temi più caldi di questi giorni e che sta impegnando i membri del governo a continue dichiarazioni sul Caso. Stiamo parlando delle indagini sul sottosegretario alle Infrastrutture e i Trasporti Armando Siri, della Lega, per corruzione. Oggi il Presidente del Consiglio ha detto la sua, dando un ...